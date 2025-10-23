Gossip
Ireland, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger: “I miei genitori narcisisti, inaffidabili e tossici. Persone velenose “

Ireland Baldwin, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, nel giorno del suo 30esimo compleanno pubblica un post in cui attacca i suoi genitori, definendoli “velenosi, narcisisti e tossicodipendenti”, lasciando intendere che non ha più alcun rapporto con loro.
La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, la modella Ireland, ha compiuto 30 anni e in una riflessione scritta nel blog che ha aperto su Substack, parla in maniera schietta e anche piuttosto cruda, della sua famiglia. Negli ultimi anni i rapporti con i suoi familiari si sono ridotti e, anzi, è lei stessa a dichiarare di aver trovato una certa serenità da quando si è liberata della loro presenza.

Le parole di Ireland Baldwin contro i suoi genitori

"Compio 30 anni, rifletto e schivo la mia famiglia di narcisisti" scrive la modella classe 1995 nel post pubblicato per celebrare il suo compleanno. Avere come genitori due star di Hollywood come Alec Baldwin e Kim Basinger, all'apice del loro successo, non deve essere stato semplice e, infatti, ha avuto delle conseguenze che, a distanza di anni, continuano a fare rumore. L'imprenditrice statunitense riflette su quanto la sua infanzia sia stata segnata dalla solitudine e come questo l'abbia portata a cercare continuamente l'attenzione di due genitori concentrati principalmente su loro stessi, come dimostrato dalla battaglia legale, lunga e tortuosa che ha accompagnato il loro divorzio, nonché l'affidamento della bambina:

Ho avuto un'infanzia solitaria ed è per questo che sono cresciuta sentendo il bisogno di conquistare certe persone nella mia famiglia. Per qualche motivo, la loro approvazione e i loro elogi erano significativi per me. Entro nei 30 con molto meno peso sulle spalle. Questo peso era causato dalla necessità di continuare a portare con me i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita.

La conclusione di questo amaro resoconto del suo passato è, se possibile, ancora più netta: "Niente è stato più liberatorio che realizzare finalmente quanto siano velenose queste persone". 

Da due anni Ireland è diventata mamma di Holland, la bambina nata dall'amore con il musicista RAC (André Allen Anjo) e continuando a parlare dei suoi genitori, parla anche del rapporto che la piccola potrebbe avere con loro: "Mia figlia non ha bisogno di conoscere queste persone, e io posso proteggerla da loro", la modella poi continua lanciando un'altra frecciata lapidaria nei confronti di quella famiglia che le è sempre mancata ma che avrebbe voluto: "Posso fare del mio meglio per costruire la mia idea di famiglia, pezzo per pezzo. E mostrare come una vera famiglia si tratti a vicenda". 

