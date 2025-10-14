spettacolo
Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero

Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d’auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero. I due stanno bene, come è l’attore stesso a raccontare in un video.
A cura di Ilaria Costabile
Attimi di paura per Alec Baldwin e il fratello Stephen, che hanno avuto un terribile incidente d'auto a New York, nella zona degli East Hampton. Fortunatamente, nonostante il forte impatto subito dal veicolo, i due sono rimasti illesi, come ha spiegato l'attore in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ringraziando anche tutti coloro che si sono preoccupati per lui.

Alec Baldwin racconta dell'incidente d'auto con suo fratello

Baldwin ha spiegato che mentre stava guidando nella zona residenziale di East Hampton, un camion della spazzatura, che l'attore descrive paragonandolo a "una balena", gli ha tagliato improvvisamente la strada. Per evitare che vi fosse uno scontro frontale tra i due veicoli, l'attore ha dovuto sterzare in maniera brusca, deviando dalla strada principale e schiantandosi contro un grande albero, distruggendo di fatto la macchina di sua moglie Hilaria, come è lui stesso a raccontare. Dispiaciuto per l'accaduto, poi, si è soffermato sul suo stato di salute, rassicurando chi aveva manifestato una certa preoccupazione: "Sto bene, mio fratello sta bene, e va tutto bene".

Alec Baldwin e il fratello Stephen
Alec Baldwin e il fratello Stephen

A riportare alcuni momenti successivi all'incidente è stata la testata TMZ, che ha ripreso l'attore mentre parlava a telefono accanto alla macchina quasi distrutta, mentre suo fratello è stato immortalato poco più tardi mentre si rilassava mangiando in un ristorante. I due fratelli erano diretti all’Hamptons International Film Festival, dove erano stati invitati per promuovere il loro podcast One Bad Movie, condotto proprio da Stephen, il più piccolo dei due e al quale Alec in più occasioni ha partecipato anche in diversi episodi, a dimostrazione della chimica che c'è tra loro. Baldwin, quindi, era lontano dalla sua famiglia, che vive in California e, infatti, proprio nel video in cui racconta dell'incidente non nasconde il suo desiderio di poter trascorrere del tempo insieme a loro.

spettacolo
