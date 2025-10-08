Mariano Prank con il volto tumefatto dopo un incidente d’auto: “Punti e fratture sul viso”, come sta

Mariano Prank è stato vittima di un incidente stradale. Il content creator e Tiktoker ha mostrato il viso tumefatto, raccontando: “Prendiamola col sorriso, sto bene a parte qualche punto in fronte e fratture al naso, al collo e alla costola”.

Il celebre content creator Mariano Prank è stato vittima di un incidente stradale. Ne ha parlato in alcune IG stories pubblicate nelle ultime ore in cui si mostra con il volto tumefatto. "Sto bene a parte qualche punto in fronte" e altre ferite di lieve entità: costretto al collare, in un lungo messaggio ha poi invitato i suoi followers a guidare con prudenza.

Cosa è successo a Mariano Prank

Con il viso tumefatto e il collare, Mariano Orefice alias Prank, noto Tik toker e content creator, ha raccontato in un video cosa gli è successo. "Prendiamola col sorriso, sto bene a parte qualche punto in fronte. Mi si sono spaccati gli occhiali in faccia, ho fatto un incidente d'auto. Ho una frattura al naso, al collo e alla costola. Però stiamo sempre sorridenti. Vi ringrazio per i bei messaggi" ha dichiarato, mostrando le sue ferite, ma senza perdere il sorriso.

"Ho imparato una cosa fondamentale", le parole di Mariano Prank dopo l'incidente

In un'altra story, ha poi pubblicato una riflessione nata dall'incidente di cui è stato vittima. "Una riflessione scaturita da un evento che ha scosso profondamente la mia vita: un incidente stradale molto brutale. Sebbene le conseguenze fisiche e psicologiche siano state significative, ho deciso di non limitarmi a subirle passivamente, ma di trarre da questa esperienza un insegnamento fondamentale" ha scritto, spiegando di voler vedere la sua esperienza come "una lezione di vita". Ha così invitato i suoi followers a "godersi ogni giorno perché la vita è un dono precario e meraviglioso e quel giorno sarebbe potuto essere l'ultimo", ma soprattutto a essere prudenti al volante: "La vostra incolumità non riguarda solo voi, tornate a casa sani e salvi perché fuori c'è una famiglia che vi ama e che non merita di vivere un'assenza incolmabile. La prudenza non è cautela, è un atto di amore verso sé stessi e verso chi ci aspetta".