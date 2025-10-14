Francesco Chiofalo in ospedale dopo un incidente: “Ricoverato dal 13 ottobre, ha paura per la placca nel cranio”
L’ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo è stato ricoverato in ospedale a Dubai in seguito a un incidente automobilistico. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto su Instagram, pur senza entrare nei dettagli dell’episodio.
A chiarire la dinamica a Fanpage.it è stata la fidanzata, Manuela Carriero, che ha spiegato il motivo del ricovero del compagno. Il personal trainer non è in pericolo di vita, ma è stato trattenuto perché i medici hanno preferito effettuare tutti i controlli del caso, prima di dimetterlo, a causa della placca intracranica inserita durante il precedente intervento chirurgico subito da Chiofalo alcuni anni fa per l’asportazione di un tumore al cervello.
La preoccupazione di Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo
Fanpage.it ha raggiunto la ex tronista di Uomini e Donne, oggi compagna di Chiofalo, per comprendere quanto fosse accaduto. "L’ho sentito e purtroppo è ancora ricoverato in ospedale", ha spiegato Manuela, "Dopo l’intervento per il tumore ha una placca in testa, quindi stanno facendo tutti i controlli del caso. Ha riportato una distorsione al collo ma, per fortuna, nessuna ferita grave. L’incidente è avvenuto il 13 ottobre, intorno alle quattro del mattino – in Italia era l’una. Io l’ho saputo solo la mattina dopo, perché stavo dormendo: lui aveva provato subito a chiamarmi ma non ho risposto".
Sarebbero stati gli amici di Chiofalo, il giorno dopo, a spiegarle quanto accaduto:
Il giorno dopo ho parlato con alcuni suoi amici che mi hanno tranquillizzato. Era a Dubai per lavoro, doveva sponsorizzare dei campi da padel e sarebbe dovuto restare tre giorni. Lì era con un amico italiano che vive a Dubai: hanno perso il controllo della macchina, una Lamborghini di grossa cilindrata. L’auto è andata completamente distrutta dopo aver urtato il guardrail, ma per fortuna non ci sono stati altri veicoli coinvolti né feriti gravi.
Per Francesco, a causa della placca in testa, anche uno sforzo minimo può essere rischioso. Non ha un’assicurazione sanitaria locale, quindi hanno dovuto pagare tutto. Solo il trasporto in ambulanza ha richiesto circa 200 euro. E pensare che non vedeva l'ora di tornare, aveva già fissato il volo di rientro. Mi auguri davvero che possano dimetterlo nelle prossime ore.