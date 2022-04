Ilary Blasi sulla frecciatina a Signorini: “In realtà era positiva, un complimento a Vladimir” Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Ilary Blasi ha parlato della frecciatina lanciata ad Alfonso Signorini durane la prima puntata dell’Isola dei famosi (“Da opinionista a conduttore è un attimo”), spiegandone il significato. Inevitabile poi una domanda sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti, poi smentita.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Ilary Blasi è tornata a parlare della sua vita privata, soffermandosi ancora una volta sulla vicenda della presunta crisi con Francesco Totti, poi smentita, che per settimane è finita al centro dei gossip. Non solo: la conduttrice dell'Isola dei Famosi è tornata anche sulla frecciatina lanciata al collega Alfonso Signorini durante la prima puntata del reality di Canale5.

La verità sulla frecciatina ad Alfonso Signorini

"Da opinionista a conduttore è un attimo". È stata questa la frecciatina che Ilary Blasi ha lanciato al collega Signorini mentre stava presentando gli opinionisti dell'Isola dei Famosi di quest'anno, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Non ha citato espressamente il suo nome, ma il riferimento è apparso in modo evidente agli occhi di tutti, soprattutto sui social. Signorini, infatti, prima di condurre il Grande Fratello Vip, ne è stato opinionista per ben due edizioni, condotte proprio da Ilary Blasi. Ora è lei a spiegare a Francesca Fagnani il significato di quelle parole, pronunciate non con cattiveria, anzi:

Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni, io conducevo il Grande Fratello, lui faceva l'opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo molto in confidenza. Non andrei mai a casa sua a dire ‘Devi sparire', l'ho fatto perché ho confidenza, è un gioco. Quando ho detto quella cosa è stata vista in maniera negativa, ma in realtà era positiva, ho fatto un complimento a Vladimir come per dire "Non si sa mai nella vita".

Chi potrebbe aver organizzato la foto di Noemi Bocchi allo stadio

Quasi inevitabile, per la Blasi, tornare a fare chiarezza sulla presunta separazione dal marito, a lungo chiacchierata sui giornali. Già in una recente intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice aveva smentito ogni rumors, sostenendo anche che qualcuno avesse organizzato la foto di Noemi Bocchi, la presunta amente di Totti, allo stadio.

Ed è su questo aspetto che Francesca Fagnani, nello studio di Belve, ha cercato di andare a fondo, mettendo in gioco il nome di Fabrizio Corona come possibile artefice. "Sinceramente non ho pensato a Fabrizio Corona, anche perché mi sembra sia partita da altri giornali. Ho pensato solo che fosse un complotto, ad un'organizzazione, ma onestamente non ho un'idea di chi".