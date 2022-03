“Mi ha consigliato di sparire e aveva ragione”, la risposta di Signorini alla frecciata di Ilary Blasi Non ci sarebbe alcuna tensione tra il conduttore del GFVip ed Ilary Blasi. Alfonso ha spiegato ad una lettrice di Chi di aver preso con ironia le provocazioni di Ilary: “Fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti”.

A cura di Giulia Turco

Nessuna aria di maretta tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Almeno così pare da una lettera che il direttore di Chi ha scritto in risposta ad una lettrice, amareggiata per le frecciatine ben poco velate che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha lanciato al collega. "Da opinionista a conduttore è un attimo", l'aveva toccata piano Ilary, regina del suo studio. Pochi giorni prima, ospite del GFVip, aveva ironizzato sulla necessità di Alfonso di lasciare gli schermi di Canale 5, dopo sei lunghi mesi di presenza fissa nelle case degli italiani: "Non se ne può più".

Tra Alfonso e Ilary Blasi nessuna tensione

Il conduttore del GFVip, che si sta godendo una meritata pausa prima del ritorno in tv il prossimo settembre, ha messo le cose in chiaro: lui e Ilary sono legati da un profondo affetto, complice i tre anni da opinionista che ha trascorso nello studio del GFVip condotto da Blasi, oltre ad una profonda stima professionale. La frecciatina di Ilary dunque sarebbe stata perfettamente calzante e anzi, lei e Alfonso, complici, si sarebbero fatti grosse risate al telefono. Ecco la risposta integrale di Signorini alla sua lettrice sulle pagine di Chi.

Cara Ornella, Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria. Al Gf mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo. Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità, piò fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole. Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono grasse risate. Un saluto a lei!

Le frecciatine di Ilary Blasi a Signorini

Nel corso della prima puntata de L’Isola dei famosi, Ilary ha scherzato con i suoi opinionisti in studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che non solo è già stata opinionista, ma ha anche fatto da inviata e ha vinto l’Isola come naufraga. “Ti manca solo condurlo”, aveva commentato la padrona di casa. “Guarda che da opinionista a condurre èp proprio un attimo credimi, lo so bene”. Il riferimento a Signorini è apparso subito chiaro. Il giornalista infatti ha partecipato al Grande Fratello come opinionista in studio nelle edizioni del 2016, 2017, 2018 condotte proprio dalla moglie di Francesco Totti.