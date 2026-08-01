“Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller a settembre”: il matrimonio a Ravello dopo il divorzio ufficiale da Totti

Per Ilary Blasi è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina. Dopo la conclusione ufficiale del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice è pronta a pronunciare un nuovo “sì”. La data esatta resta blindata, ma le indiscrezioni parlano di un fine settimana, probabilmente l’ultimo dell’estate (a ridosso del 22 settembre). Secondo quanto apprende AGI, il matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Müller si celebrerà infatti il prossimo settembre a Ravello, in Costiera Amalfitana, da tempo nel cuore della coppia.

Per Ilary Blasi è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina. Dopo la conclusione ufficiale del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice è pronta a pronunciare un nuovo "sì". La data esatta resta blindata, ma le indiscrezioni parlano di un fine settimana, probabilmente l'ultimo dell'estate (a ridosso del 22 settembre). Secondo quanto apprende AGI, il matrimonio con l'imprenditore tedesco Bastian Müller si celebrerà infatti il prossimo settembre a Ravello, in Costiera Amalfitana, da tempo nel cuore della coppia.

Sembra che la macchina organizzativa abbia già pensato alle sistemazione per gli invitati, che avrebbero già a disposizione camere prenotate nelle strutture alberghiere più prestigiose della famosa cittadina campana, mentre il ricevimento dovrebbe svolgersi nella spettacolare cornice di Villa Cimbrone, una delle location più richieste al mondo per i matrimoni di lusso.

Ilary Blasi, araba fenice nel lavoro e nella vita

Ilary Blasi sta affrontando un periodo di rinascita in tutti i sensi. Dapprima lavorativo, con il rilancio del format del Grande Fratello, riportato in auge con la fortunata edizione del 2026, nella quale è stata affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Saranno ancora con lei a partire dal prossimo settembre, mese che si preannuncia essere denso di impegni, lavorativi e privati. Riparte subito con una nuova edizione del noto reality show per volere di Pier Silvio Berlusconi, che lo reputa ancora, nonostante i trascorsi con il caso Signorini, un prodotto di punta per l'azienda. Non indietreggia di un passo la conduttrice, intenzionata ad andare oltre Battiti Live per riprendersi la prima serata sulla rete ammiraglia, dopo un periodo non proprio soddisfacente, soprattutto a causa del clamoroso flop di The Couple. Determinazione che l'ha vista andare a passo svelto anche nella vita privata, da quando ha deciso di rendere il rapporto con Bastian Muller la nuova ancora alla quale aggrapparsi anche nei momenti più tesi di questo lungo percorso di separazione.

La fine del matrimonio con Totti e la svolta in tribunale

L'annuncio delle nozze arriva a poche settimane dalla conclusione della lunga vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti. Dal 6 luglio scorso non sono più marito e moglie, la loro storia finisce e con essa anche la permanenza turbolenta in tribunale a Roma. L'ultima udienza a maggio era stata tra le più infelici e li aveva visti nuovamente in contrasto, senza alcuna possibilità di mediazione. Poi almeno la svolta dal punto di vista coniugale, definendo così il perimetro del loro rapporto che, ad oggi, resta in piedi solo per i figli. Questi ultimi continuano a far parte di un nodo centrale per ulteriori accordi e trattative.

La fine del vincolo matrimoniale non ha infatti chiuso tutti i contenziosi tra gli ex coniugi: restano aperte le questioni economiche, dal mantenimento della figlia minore Isabel agli aspetti patrimoniali ancora oggetto di discussione, compresa la causa sull'eventuale addebito della fine del matrimonio e il contenzioso sui celebri Rolex che da anni accompagna la battaglia legale tra i due. Il mantenimento, dalla cifra iniziale di 12.500 euro al mese (Blasi pare ne avesse chiesti inizialmente sui 20mila), è sceso a 10.900 euro: ben 1.600 euro mensili in meno, dunque, rispetto alla cifra precedente. Il motivo è legato alla testimonianza di Cristiano Iovino, che ha confermato di aver avuto una relazione extraconiugale con la conduttrice, e al fatto che i primi due figli Cristian e Chanel, ormai maggiorenni, hanno entrate che gli consentono maggiore autonomia economica.

Ravello, il luogo del cuore di Blasi e Muller

La relazione tra la conduttrice e l'imprenditore tedesco procede ormai da diversi anni e lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, durante un soggiorno a Parigi, Müller aveva chiesto a Ilary di sposarlo. Pochi giorni dopo era stata la stessa conduttrice a condividere sui social la fotografia dell'anello di fidanzamento con un grande diamante, ufficializzando così la proposta. Non era l'unica proposta condivisa con i fan, ma da quel momento le indiscrezioni sulle nozze si sono moltiplicate. Poi Ravello come meta per le nozze, cittadina con la quale la coppia avrebbe un legame a dir poco speciale. Già nell'ottobre 2025 avevano trascorso lì un lungo fine settimana, spostandosi tra Ravello e Positano. La fuga in Costiera aveva alimentato le prime voci secondo cui quel viaggio potesse essere un vero e proprio sopralluogo in vista del matrimonio.

Durante quel soggiorno avevano scelto proprio Villa Cimbrone come dimora, condividendo poi immagini anche da altri simboli dell'ospitalità di lusso della Costiera Amalfitana, come Palazzo Avino a Ravello e l'Hotel Il San Pietro di Positano. A distanza di quasi un anno, quella vacanza sembra aver trovato la sua spiegazione: proprio Villa Cimbrone dovrebbe infatti ospitare il ricevimento delle nozze. La location scelta è considerata uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per celebrare matrimoni esclusivi, celebre soprattutto per la Terrazza dell'Infinito, il suo punto panoramico più iconico.

La Terrazza dell'Infinito e i matrimoni vip a Villa Cimbrone

Situata a circa 360 metri d'altezza a picco sul Mar Tirreno, la terrazza è delimitata da una scenografica balconata decorata con busti marmorei in stile classico che, nelle giornate limpide, sembrano fondersi con l'orizzonte del mare. Non a caso lo scrittore Gore Vidal, che visse a lungo a Ravello, definì quella vista "la più bella del mondo". Negli anni, la villa ha fatto da sfondo anche a prestigiosi matrimoni internazionali, tra i quali quello della modella texana Hope Dworaczyk con il miliardario Robert Smith nel 2015, l'attrice Beverley Mitchell, l'attrice della serie TV Settimo Cielo, e Michael Cameron nel 2008 e Scott LaRoque, ricchissimo chirurgo americano, con Alla Kosova, titolare una catena di lussuose spa negli Stati Uniti.