video suggerito

“Il tuo fidanzato farà coming out”, la reazione di Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro La ballerina di Ballando con le stelle e il suo compagno hanno replicato a un utente che su TikTok ha insinuato del possibile coming out di lui: “Non lo scrivere, sennò ci scopre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro sono fidanzati da due anni. Nelle edizioni di Ballando con le stelle, emerge sempre forte la loro intesa nata su TikTok. Lui, infatti, è un nutrizionista molto attivo sul social cinese. Proprio da TikTok, però, sono arrivati gli insulti di uno dei follower della coppia. Un episodio particolare: un utente ha insinuato che Di Gennaro fosse gay. C'è stata una reazione da parte di entrambi.

La reazione di Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro

Proprio sotto a un video che la coppia ha pubblicato su TikTok si può leggere: "E quando farà coming out li vi voglio". In risposta al commento dell'utente che ha insinuato del possibile coming out di Alessio, lui stesso ha risposto con grande ironia: "Cucciolo, non scrivere sotto il profilo della mia ragazza, sennò ci scopre!". Anastasia ha apprezzato con un like e fine della storia.

Come si sono conosciuti

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro si sono conosciuti grazie a TikTok. Lo ha dichiarato proprio lei in una intervista a Novella 2000: "L'ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine, poi ho iniziato a vederli tutti fino alle 3 di notte. Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Così, gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita". Alessio Di Gennaro aveva cominciato a seguirla su Instagram, le aveva messo qualche like e la visita è durata "più di due ore e mezzo", ha detto la Kuzmina. "Mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere più tempo per me", ha detto. Ora la coppia è inseparabile: "I miei genitori lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma la più entusiasta è mia nonna, che si è trasferita dall'Ucraina in Italia l’anno scorso. Lei non parla ancora italiano, ma si capiscono subito".