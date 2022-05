Il petroliere Luigi Ammaturo sposa Laura La Marca, Elodie si esibisce alla festa di nozze Luigi Ammaturo, petroliere napoletano noto per la sua relazione passata con Giulia Salemi, ha sposato Laura La Marca. Un matrimonio da favola celebrato a Monopoli, durato diversi giorni, al quale erano invitati anche Elodie e Luca Toni.

A cura di Elisabetta Murina

Matrimonio da favola e tre giorni di festeggiamenti per Laura La Marca e Luigi Ammaturo, figlio di un petroliere napoletano e noto per le sue passate relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo. I due si sono giurati amore eterno sabato 30 aprile nella Cattedrale di Monopoli, davanti alle rispettive famiglie e agli invitati, tra i quali c'erano anche la cantante Elodie e il calciatore Luca Toni.

Gli invitati alle nozze e i tre giorni di festeggiamenti

Per festeggiare la loro unione, il petroliere napoletano e la neo moglie hanno organizzato diversi eventi durati ben tre giorni, dopo una celebrazione religiosa che si è svolta nella Cattedrale di Monopoli. Il primo è stato una elegante cena in una masseria, alla quale è seguito, il giorno dopo, un pranzo in un'altra location di lusso.

Tra gli invitati non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo, a cominciare da Elodie. La cantante, come testimoniano alcune storie pubblicate via Instagram, si è esibiti sulle note di alcuni suoi celebri brani incantando i presenti. Oltre a lei anche Luca Toni, ex calciatore e campione del mondo della Nazionale nel 2006, e diversi personaggi del programma Uomini e Donne, come l'ex corteggiatrice Giulia Latini.

A sinistra Luca Toni e la moglie, a destra Elodie che si esibisce al matrimonio

Chi è Luigi Ammaturo

Luigi Ammaturo, napoletano d'origine, ha seguito le orme del padre: di professione è petroliere, membro della società Ludoil. Si è fatto conoscere dal pubblico per via delle sue passate relazioni. Prima di fare il grande passo con Laura La Marca, infatti, è stato fidanzato con Giulia Salemi, attuale compagna di Pierpaolo Pretelli. All'epoca, era il 2020, la gieffina aveva appena concluso la sua relazione con Francesco Monte.