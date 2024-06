Heidi Baci fidanzata con Romeo Veshaj, l’ex gieffina ha trovato l’amore nel reality in Albania

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Heidi Baci ha trovato l'amore. Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello italiana e quella appena conclusa nella versione albanese del reality, la 26enne si è fidanzata. Il ragazzo in questione si chiama Romeo Veshaj e ha condiviso con lei l'esperienza in Albania. Sui social alcune loro foto insieme, in cui si baciano e appaiono complici. In Italia lasciò la Casa di Cinecittà dopo l'incontro con il padre, preoccupato per il suo rapporto con Massimiliano Varrese.

Le foto di Heidi Baci con il nuovo fidanzato

Nella casa del GF albanese, Heidi ha conosciuto e si è innamorata di Romeo Veshaj. Un rapporto, il loro, nato sotto gli occhi attenti degli spettatori e cresciuto sempre di più con il passare del tempo, in modo naturale e spontaneo. Entrambi sono arrivati alla serata finale del reality, pur non essendone usciti vincitori. Ora che il programma si è concluso da qualche settimana, i due non perdono l'occasione di viversi lontano dalle telecamere la loro relazione e conoscersi sempre di più. Sui social condividono alcuni scatti di coppia, con romantiche dediche. "Quanto amo Romeo, è il mio cuore. Sono la ragazza più fortunata del mondo", scrive ad esempio Heidi ad accompagnare alcune foto.

La storia di Heidi Baci al GF italiano

Era ottobre quando Heidi Baci decise di lasciare il GF dopo l'incontro con il padre in diretta, a poco più di un mese dall'inizio del reality. L'uomo si era detto scontento della vicinanza della figlia all'attore Massimiliano Varrese e, per questo motivo, le aveva chiesto di tornare a casa. "Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me", erano state le sue parole. Turbata, la ragazza aveva scelto di seguirlo, comunicando alla produzione la sua decisione. Poi era tornata in Casa per un breve incontro con l'ex coinquilino, intimandogli di non parlare più della sua famiglia. Qualche mese dopo, a gennaio, l'annuncio del suo ingresso come concorrente al GF in Albania. Nella sua clip di presentazione, si parlava anche dell'attore: "Tra le altre cose ha iniziato una “relazione” con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro”.