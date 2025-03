Shaila Gatta cancella le foto con Lorenzo Spolverato dopo il GF, poi conferma la crisi con una emoticon

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta sarebbe in crisi dopo l'eliminazione dal Grande Fratello, stando ai rumors circolati sul suo conto, e nelle ultime ore, con una IG story, sembrerebbe confermare il suo stato d'animo. L'ex velina ha perso al televoto durante la semifinale trovandosi costretta ad abbandonare il reality a un passo dalla finale. Nella casa è rimasto il fidanzato, Lorenzo Spolverato, sul quale però, ora che è fuori, avrebbe dei dubbi. Gli esperti di gossip raccontano che la Gatta è "influenzata da persone a lei care". Nel frattempo su Instagram ha cancellato tutte le foto con il modello milanese.

Le mosse social di Shaila Gatta dopo l'addio al GF

Shaila Gatta ha rimosso tutte le foto con Lorenzo Spolverato che erano presenti sul suo profilo Instagram, fino a poche ore fa. I fan più attenti se ne sono accorti e su X, in queste ore, stanno commentando le sue mosse che arrivano contemporaneamente ai racconti di Deianira Marzano che tra le stories ha annunciato che Shaila "si trova in un momento di forte crisi": "Ha preso consapevolezza di cose che non hanno funzionato e che non l'hanno tutelata" ha raccontato l'influencer del pettegolezzo online. Shaila Gatta ha rimosso numerosi post legati al suo percorso nella casa di Cinecittà: tra i post rimasti sul suo profilo, però, uno risalente a fine febbraio che mostra uno dei suoi ultimi sfoghi contro Lorenzo Spolverato.

Tra le mosse social di Shaila Gatta, nelle ultime ore, se n'è aggiunta un'altra: una story con l'emoticon di un cuore fasciato che sembra suggerire la ripresa da una qualche forma di sofferenza. Senza aggiungere altro, l'ex concorrente sembrerebbe confermare il suo stato d'animo e quanto circola sui suoi dubbi dopo l'addio al GF.

"Shaila Gatta voleva indietro il suo profumo"

Nella casa del Grande Fratello, intanto, Lorenzo Spolverato non fa altro che parlare di lei. Ieri sera, stando a quanto emerge dai video che circolano su X, l'ex velina avrebbe richiesto indietro il suo profumo. Ma Lorenzo Spolverato si sarebbe rifiutato di consegnarlo: "Quella voleva indietro il suo profumo, si si quattro te ne do" ha scherzato.