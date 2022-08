Hater critica il seno di Teresanna Pugliese e lei replica: “Mente del ca**o, ho allattato un bambino” Teresanna Pugliese ha rimesso al suo posto un hater che si è preso la briga di scriverle in privato per criticare il suo seno.

A cura di Daniela Seclì

Teresanna Pugliese ha pubblicato su Instagram una foto al mare, che desiderava condividere con i suoi numerosissimi follower. L'ex volto di Uomini e Donne, ha colto l'occasione per parlare di un messaggio che ha ricevuto in privato e che l'ha amareggiata:

Questa doveva essere una foto per sfoggiare i miei occhiali preferiti di quest’estate…ma qualche mente spenta ha ben pensato di dire che il mio seno è basso e che il triangolo non è adatto a me: “Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo, ma un accenno te lo scrivo qui".

Lo sfogo di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese ha pubblicato il commento ricevuto in privato, in cui un utente si è sentito in diritto di accusarla di avere il seno cadente e di sconsigliarle l'uso del bikini a triangolo. La trentacinquenne ha rimarcato quanto siano vergognosi questi commenti e come possano risultare nocivi per chi non ha la forza di ridimensionarli e considerarli per il nulla che sono:

Questa è la triste storia di una società che fallisce ogni giorno di più. Secondo quale illusorio criterio giudichi il corpo degli altri, stabilendo l'indumento adatto o meno adatto? Secondo quale assurdo criterio credi che uno può o non può? Vorrei tanto vedere il tuo di corpo e soprattutto conoscere la tua vita e capire quale tristezza ti affligge per dare spazio e tempo al giudizio sterile!

L'esigenza di mettere fine alla ricerca di una perfezione che non esiste

Teresanna Pugliese ha proseguito: "Fin quando non smetteremo di correre dietro la perfezione, quella poca "realtà" che ci rimane svanirà del tutto! Il mio corpo è "vero" e il mio seno è un seno che ha allattato un bambino. La mia mente è stabile e credo ancora nella verità delle cose. Mi piaccio e so di essere diversa con le mie imperfezioni. Questo mi basta! Perché non voglio somigliare o ambire a essere nessun altro!". E ha concluso: