Gwyneth Paltrow compie 50 anni, la foto su Instagram lascia senza fiato Gwyneth Paltrow compie 50 anni e pubblica uno scatto su Instagram per celebrare questo traguardo importante. L’attrice lancia un messaggio chiaro, quello di accettarsi come si è, nonostante i segni lasciati dal tempo che passa.

A cura di Ilaria Costabile

Gwyneth Paltrow compie 50 anni e festeggia questo compleanno importante lasciando i suoi follower senza parole. Uno scatto che la ritrae senza veli, con il corpo dipinto da una vernice dorata e che indica la piena consapevolezza di un'età che molte dive vedono con timore, ma che invece lei dimostra di accettare in tutta la sua bellezza.

Il post su Instagram

Un post che ritrae la diva a suo agio, tranquilla nel mostrare un corpo perfetto, a discapito di un'età che rappresenta il tempo che passa e che per molte star è l'inizio di un percorso di accettazione verso un periodo di piena maturità, ma che per Gwyneth Paltrow è invece la nuova fase di un cammino iniziato diverso tempo fa. Questo post era stato anticipato da un precedente scatto, accompagnato da una serie di considerazioni e infatti si legge: "Riflessioni su una tappa fondamentale". L'attrice, che ha deciso di allontanarsi dal mondo del cinema, continua dicendo:

Il mio corpo è una cartina della prova di tutti questi giorni. Una raccolta di segni e irregolarità come cicatrici dalle scottature da forno, un dito frantumato nel vetro di una finestra tanto tempo fa, la nascita di un figlio. Capelli bianchi e piccole rughe. Ho un mantra inserisco in quei pensieri pericolosi che cercano di mandarmi fuori strada: Lo accetto. Accetto la mia umanità.

Gwyneth Paltrow grata per la sua età

In una recente intervista rilascia a People, Paltrow ha dichiarato: "Non ritornerei mai ai miei venti o trent'anni mi conosco, mi piaccio come sono e sono grata per la saggezza che è venuta con l'età". L'attrice già da tempo si è fatta portavoce di un messaggio importante, che riguarda la capacità di accogliere il tempo che passa, con indulgenza verso se stessi, ma anche con la capacità di cogliere il buono di questo passaggio, facendo il possibile per prendersi cura del suo corpo, praticando sport, meditazione, nutrendosi al meglio e circondandosi di tutto ciò che la fa stare bene.