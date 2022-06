Giulio Raselli ha scritto ad Alfonso Signorini: “Voglio partecipare al GFVip7” Giulio Raselli si è ufficialmente candidato per entrare come concorrente nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, infatti, ha scritto ad Alfonso Signorini per proporsi.

A cura di Ilaria Costabile

Giulio Raselli è pronto per far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha raccontato ai microfoni di Rtl 102.5 durante il programma di Francesco Fredella, Trends and Celebrities, di aver scritto ad Alfonso Signorini per chiedergli di poter entrare nella casa più spiata d'Italia il prossimo anno.

Il desiderio di partecipare al GFVip

In realtà, già durante questa edizione, sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà, ma per una serie di inconvenienti il suo ingresso è saltato, ma l'ex tronista è pronto a mettersi in discussione e a partecipare al reality. Al momento è in attesa di una risposta da parte del conduttore, ma ciò che è certo è che la voglia di provare questa ebbrezza non gli manca, ma forse non in coppia:

L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco. Un’entrata in coppia? Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia.

E a proposito delle coppie che sono nate durante il reality, anche se uno dei due è già impegnato, Raselli risponde con sincerità: "Se sono uno di quei concorrenti che cade nel tranello o che resta fedele? Scusate ma ho un impegno. Ho un azienda, vado in ufficio di mattina, produciamo gioielli da 60 anni".

Leggi anche GF Vip in onda nonostante la guerra tra Russia e Ucraina: Alfonso Signorini spiega perché

Cosa si sa del Grande Fratello Vip 7

Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito alla prossima edizione del reality di Canale 5, l'unica cosa che si sa è che inizierà il 19 settembre, con qualche giorno di ritardo rispetto alla precedente edizione e che Alfonso Signorini starebbe già valutando i prossimi concorrenti. Tutto tace anche per quanto riguarda le opinioniste, anche perché è certo che Sonia Bruganelli non bisserà nel ruolo.