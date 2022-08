Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si sono lasciati, un anno dopo la nascita della piccola Sophie “Purtroppo io e Alessia non stiamo più insieme da tempo”, ha fatto sapere Giulio Pretelli, 22 anni, giovane papà della piccola Sophie. Tra i fan sorge il dubbio che la rottura sia pensata a favore di gossip, ma lui spiega: “Siamo in vacanza insieme solo per il bene della piccola”.

A cura di Giulia Turco

Sembra che la storia d’amore tra Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino sia già finita. Il fratello di Pierpaolo Pretelli era entrato nella casa del GFVip 5 per annunciare la lieta notizia che il concorrente presto sarebbe diventato zio. Nonostante le raccomandazioni del fratello maggiore sul grande passo, sembrava che il giovane Giulio, 22 anni, fosse davvero innamorato e che avesse preso la decisione di metter su famiglia. Eppure, ad un anno dalla nascita della piccola Sophie, la coppia di neo genitori avrebbe già deciso di separarsi.

L’annuncio della rottura e i dubbi dei fan

Ad ufficializzare la notizia ci ha pensato Giulio Pretelli con un messaggio pubblicato sui suoi profili social lo scorso 20 agosto. “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo con Alessia, purtroppo già da tempo non stiamo più insieme…”, ha spiegato. “Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire il calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione”. Il chiarimento arriva da parte di Pretelli in seguito alle critiche dei fan che hanno sollevato non pochi dubbi. Come mai la coppia lasciava intendere di aver messo un punto alla loro storia, pur essendo nello stesso posto in vacanza in Sardegna? Il dubbio è che i due possano aver pensato a tavolino la rottura per finire al centro dell’attenzione di giornali e tv. Tra l'altro, i loro profili social sono stati resi privati.

Le perplessità del fratello Pierpaolo

Lo scorso 28 settembre la coppia dei preparava a dare il benvenuto in famiglia alla piccola Sophie, la prima figlia per la coppia di giovanissimi. Il fratello di Pierpaolo ha infatti appena 22 anni e non a caso l’ex gieffino aveva manifestato non poche perplessità circa il suo progetto: “Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono dal cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”, aveva fatto sapere Pierpaolo commentando la notizia che sarebbe presto diventato zio. Dopo alcune esperienze nei salotti in tv, Giulio si è rimboccato le maniche iniziando a lavorare per un ristorante nella zona Parioli di Roma.