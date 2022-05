Giuliano Peparini al matrimonio dei Kardashian, nello staff anche due ballerini di Amici Il genio di Peparini è stato coinvolto da Dolce&Gabbana per l’organizzazione dell’evento. Michele Barile e Angelo Recchia hanno partecipato alla cerimonia prestando la loro immagine reggendo gli ombrellini dorati parasole.

A cura di Giulia Turco

Sembra che i coniugi Kardashian Barker abbiano affidato l'organizzazione del loro matrimonio a Portofino ad uno staff quasi del tutto all'italiana. La location prescelta per le nozze è stata la fortezza del Castello Brow, che domina il caratteristico borgo. Per la festa gli invitati si sono spostati poi al complesso balneare di Dolce&Gabbana, che hanno reso l'intero evento in pieno stile tradizionale.

Anche Michele Barile e Angelo Recchia alle nozze dei Kardashian

Mentre la lista degli invitati è rimasta per lo più top secret, dalle immagini dell'evento sono emersi alcuni volti del mondo dello spettacolo italiano. Su Twitter negli ultimi giorni si era vociferata la presenza di Giuliano Peparini, noto ex direttore artistico di Amici accompagnato da due ballerini professionisti del talent. Cosa ci facevano al matrimonio del Kardashian? Semplice, il genio di Peparini è stato chiamato in causa da Dolce&Gabbana per l'organizzazione dell'evento.

Michele Barile e Angelo Recchia hanno partecipato alla cerimonia prestando la loro immagine per la scenografia del fatidico sì e reggendo gli ombrellini dorati parasole. Terminato il weekend, il coreografo ha postato un ringraziamento sui social: "Grazie Dolce&Gabbana. Momenti magici Kourtney Kardashin e Travis Barker. Grazie Domenico Dolce. Felice di aver fatto parte di questa equipe".

La cerimonia in pieno stile barocco dorato Dolce&Gabbana

Il romanticismo “all’italiana” non è certo mancato nel corso della cerimonia dei Kardashian che si sono affidati agli stilisti Dolce&Gabbana per gestire l’immagine dell’evento. Lo stile è stato in tutto e per tutto aderente al barocco romantico caratterizzato dall’oro degli altari come cornice del fatidico sì fino al velo della sposa con l’immagine della Vergine Maria ricamata sullo strascico. Per la location è stato scelto il Castello Brown che sorge in una delle zone più esclusive di Portofino, sulla collina che domina il borgo, circondato dalle ville più lussuose. Una terrazza panoramica unica nel suo genere.