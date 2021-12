Sanremo 2022, Giulia Stabile sostiene Sangiovanni: “Supportate tutti Farfalle e questo bel bimbo” Giulia Stabile sostiene Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022. Il cantante, durante la finale di Sanremo Giovani, ha svelato il titolo della sua canzone: Farfalle. La ballerina era a casa a fare il tifo per lui.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 15 dicembre, Sangiovanni ha presenziato alla finale di Sanremo Giovani per svelare il titolo del brano con il quale si presenterà al Festival di Sanremo 2022. La canzone si intitola Farfalle. La fidanzata Giulia Stabile, ovviamente non ha dimenticato di sostenerlo. Gli ha dedicato delle stories su Instagram, invitando tutti a non perdersi il cantante, in onda su Rai1. Di recente, Giulia Stabile è tornata a parlare degli hater che la tormentano. Sangiovanni le ha insegnato come affrontarli.

Giulia Stabile sostiene il fidanzato Sangiovanni

Giulia Stabile ha pubblicato nelle Instagram Stories due post dedicati al fidanzato Sangiovanni. La ballerina e vincitrice di Amici ha commentato: "Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo. Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo". Il Festival di Sanremo è un traguardo importante per Sangiovanni, che sul palco ha voluto ringraziare Madame per aver creduto in lui prima di tutti gli altri.

Sangiovanni ha aiutato Giulia Stabile ad affrontare gli hater

Sangiovanni, nella scuola di Amici, ascoltò le confidenze di Giulia Stabile che si diceva ferita dalla persecuzione dei bulli a scuola. Ancora oggi, la ballerina fa i conti con gli hater. Ha confidato al settimanale F di avere ricevuto commenti aspri soprattutto in occasione della finale di Tu sì que vales. Giulia Stabile ha raccontato di avere ricevuto numerose critiche, per non avere avuto spazio nel corso della puntata finale del programma di Canale5:

“Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”

Giulia Stabile non si lascia più ferire dalle critiche

Se in passato, Giulia Stabile rispondeva alle provocazioni degli hater, con il passare del tempo e anche grazie alla vicinanza di Sangiovanni ha capito che è inutile farlo. Spesso, infatti, lo scopo di chi critica con cattiveria, non è quello di favorire un ragionamento, ma solo quello di demolire una persona per una forma di antipatia totalmente gratuita. Quindi Giulia Stabile ha trovato la soluzione. Quando ritiene che qualcuno stia esagerando, si limita a bloccarlo e non ci pensa più: