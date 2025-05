“Giulia Stabile e Matthew hanno un flirt”, la reazione di Mew alle indiscrezioni sugli ex di Amici

video suggerito

Dopo la fine della storia tra Mew e Matthew, ex allievi di Amici 23, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di un presunto flirt del cantante con Giulia Stabile, attuale professionista del talent condotto da Maria De Filippi. Ecco qual è stata la reazione di Mew.

Le voci di un presunto flirt tra Giulia Stabile e Matthew

A lanciare il gossip è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza e Veryinutilpeople. Stando alle segnalazioni di diversi utenti, Mew e Matthew si sarebbero rivisti dopo la fine della loro storia pochi giorni fa, al concerto dell'ex allievo Alex Wyse, ma tra loro non ci sarebbe stato un riavvicinamento. Tutt'altro: i fan presenti, infatti, hanno segnalato che lei si trovasse in platea, mentre lui era in gradinata insieme a Giulia Stabile. Con quest'ultima, l'artista sarebbe stato avvistato in atteggiamenti complici che hanno fatto pensare a un flirt in corso tra loro.

La reazione di Mew

Ad alimentare i sospetti sulla veridicità delle voci, la reazione di Mew, ex di Matthew. La ragazza, che l'anno scorso aveva deciso di abbandonare il talent proprio insieme all'allora fidanzato. avrebbe unfollowato sia Stabile che il suo ex nelle scorse ore, dopo che il gossip era già esploso sui social. Inoltre, ha risposto al tweet di un’utente, che le aveva chiesto come si facesse a smettere di pensare al male che ti hanno fatto gli altri, dicendo: "Non si smette di pensare, ma non ti preoccupare che tutto il male che hai ricevuto tornerò con la giusta prepotenza ai diretti interessati". La ragazza avrebbe inoltre parlato dell'argomento in una room privata su X organizzata insieme alle fan, al termine della quale ha postato un tweet in cui dice: "Trenta minuti di importanza al tutto, ora torno alla mia meravigliosa vita, vi abbraccio".

Le parole di Mew sulla rottura da Matthew

La storia tra Mew e Matthew era finita lo scorso aprile. A comunicarlo era stata proprio lei su Instagram: "Io e Matthew non stiamo più insieme da un po'. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse, e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto", aveva scritto la cantante, lasciando intendere che tra loro fosse rimasto comunque un affetto.