video suggerito

Giulia Stabile: “Quella volta che mi sono messa a piangere per Ghali” Giulia Stabile ha svelato di essere una grande fan di Ghali. In un’occasione si è sciolta in lacrime per lui. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile è fan di Ghali. La ballerina di Amici ne ha parlato nel corso di un'intervista. Ha spiegato di amare profondamente la musica dell'artista, ma dato che è molto timida non ha mai avuto il coraggio di avvicinarlo, neanche quando le è capitato di incontralo: "Sono sua super fan da anni. L'ho visto una volta e mi sono messa a piangere per l'emozione".

Giulia Stabile fan di Ghali

Giulia Stabile è stata ospite di Radio Deejay. La ballerina che ha vinto Amici nel 2021 si è raccontata in un'intervista rilasciata nel programma Say Waaad?!?. Nel corso della chiacchierata ha parlato della sua passione per Ghali. Il conduttore Michele "Wad" Caporosso l'ha stuzzicata: "Hai visto che gran fisico che sta mettendo su Ghali?". La ballerina, allora, gli ha ricordato di avergli chiesto un favore:

Ti ho chiesto: "Ti prego, me lo presenti?". È la prima volta che lo faccio nella vita. Io sono troppo fan. Da anni praticamente.

Quando la ballerina di Amici ha pianto per Ghali

Dopo avere appreso che Giulia Stabile non ha mai avuto modo di fare una chiacchierata con Ghali, Michele Caporosso è apparso perplesso. Le ha fatto notare che di sicuro Ghali sarà andato ospite ad Amici, ma Giulia Stabile ha ammesso candidamente di non avere avuto il coraggio di avvicinarlo. È troppo timida e la sola idea di chiacchierare con lui la mette in difficoltà: "Mi vergogno, io sono timida, non sono mai andata a presentarmi o cose simili". Tuttavia, ha detto di avere avuto solo un'occasione di avvicinarsi a lui. Sarebbe accaduto alcuni anni fa e vedendosi vicina a un artista che ammira così tanto, non è riuscita a trattenere le lacrime:

Ho avuto solo un'occasione qualche anno fa e mi sono messa a piangere. Se ho pianto proprio davanti a Ghali? Sì, per l'emozione. Non è una crush ma sono proprio fan.