video suggerito

Rosa Di Grazia: “Dopo Amici ero spaesata, in piena emergenza Covid. Ho sofferto di depressione” L’ex allieva di Amici Rosa Di Grazia ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale5 dalla quale ne uscì “spaesata”. Una volta tornata a casa ha vissuto un momento difficile: “Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex ballerina di Amici Rosa Di Grazia, ospite del podcast BerAlive, ha ricordato la sua esperienza al talent show di Maria De Filippi. Partecipò all'edizione 2020/2021, in piena emergenza Covid, e "noi eravamo fortunati nella sfortuna". La danza continua a far parte della sua vita nonostante sia entrata in un "altro mondo artistico", quello del cinema. Dopo l'uscita dalla scuola di Amici, la ballerina ha vissuto un momento particolare: "Ho sofferto di depressione".

Il racconto di Rosa Di Grazia

Ricordando la sua partecipazione ad Amici, talent a cui ha preso parte nel 2021, anno segnato dal Covid, ha spiegato: "Eravamo consapevoli di cosa stesse succedendo. Potevamo avere contatti solo tra di noi in casetta. Avevamo il pubblico con le mascherine, li guardavamo solo negli occhi. Sono rimasta in contatto quasi con tutti. Ognuno prende la sua strada, ti catapulti nella vita reale. Se capita occasione di incontrarci c'è sempre tanto affetto". Rosa Di Grazia ha ricordato che, una volta uscita dal talent, ha vissuto un momento difficile.

Uscita da Amici ero spaesata, in pieno Covid. Mi sentivo in una bolla. Sono entrata lì dentro così come sono, sono uscita senza essermi creata il "personaggio". Amici è un'esperienza molto forte che ti forma, sei catapultato in una bolla e ti ritrovi subito dopo in un'altra bolla. Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male.

Rosa Di Grazia, Amici 21

La ballerina ha spiegato che il cambio di abitudini improvviso, dopo i mesi vissuti nella scuola, l'hanno scossa: "Non è stata l'esperienza a farmi del male, devo solo dirle grazie, però tutto l'insieme, più le questioni amorose, mi hanno fatto cadere in down. Ci è voluto un pochino, i miei genitori sanno di cosa parlo. Sono stata male, poi ho reagito". Ad aiutarla "i sogni e gli obiettivi": "Bisogna ascoltarsi, cogliere i momenti di down, ma i sogni e gli obiettivi mi hanno spinta a non mollare".

Sul GF: "Non parteciperei perché non mi sentirei utile"

Rosa Di Grazia, ospite del podcast, ha spiegato che non parteciperebbe al Grande Fratello, come ha fatto Shaila Gatta. Così ha commentato: "Non avrei paura di stare chiusa, quello lo supererei. Io con Amici ho vissuto un’esperienza simile, perché nella mia edizione siamo stati chiusi senza contatti per via del Covid. Mi piace avere un obiettivo, al GF non mi sentirei utile. Io ad Amici sapevo di avere le mie cose da fare, non che mi sveglio e devo fare liti e dinamiche".