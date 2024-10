Gisele Bundchen è incinta per la terza volta, aspetta il primo figlio con il compagno Joaquim Valente

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Gisele Bundchen diventerà mamma per la terza volta. La modella è incinta del suo terzo figlio, il primo con l'attuale compagno Joaquim Valente, istruttore di jiu jitsu brasiliano. In passato ha accolto in famiglia due figli, Benjamin e Lake, rispettivamente di 14 e 11 anni, avuti dall'ex marito Tom Brady. I due hanno annunciato la separazione nell'ottobre 2022.

La prima gravidanza con il compagno Joaquim Valente

A lanciare la notizia della gravidanza di Bunchen è stato per primo l'americano People. Secondo il sito, la top model diventerà presto mamma per la terza volta, la prima con il compagno Joaquim Valente. Lui ha 35 anni, è più giovane di lei di nove, ed è un insegnante di jiu jitsu. I due si conoscono da anni visto che è stato per diverso tempo il suo insegnate, ma avrebbero iniziato a frequentarsi solamente nel giugno 2023. "Gisele e Joaquim sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l'ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia", ha fatto sapere una fonte. E, secondo il Daily Mail, la futura mamma tris avrebbe già comunicato la notizia all'ex marito Tom Brady, per evitare che venisse a saperlo tramite i social o i siti di informazione.

Gisele Bundchen già mamma di due bambini avuti dall'ex Tom Brady

Nel 2022 la modella ha ufficializzato la fine del matrimonio con Tom Brady. A darne l'annuncio era stato l'ex giocatore di football con una storia pubblicata su Instagram, spiegando la difficoltà nel prendere la decisione e la priorità dei figli. Insieme sono infatti diventati genitori di Benjamin e Vivian Lake, che hanno rispettivamente 14 e 11 anni. Nel giugno 2023, poi, le prime indiscrezioni sulla frequentazione con Joaquim Valente e, con il passare del tempo, anche voci secondo cui avrebbero attraversato un momento di crisi e preso strade separate. In realtà è l'esatto contrario, tanto che a breve accoglieranno in famiglia il primo figlio e la loro storia sembra andare a gonfie vele.