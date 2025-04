video suggerito

Giorgia Soleri racconta l’amore con Damiano David, poi aggiunge: “Non ho mai concepito l’esclusività fisica” Giorgia Soleri parla nel podcast “Non lo faccio per moda” della sua attività da influencer, della passata storia d’amore con Damiano David e anche della possibilità di avere relazioni non monogame. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia Soleri è stata ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, dove ha parlato di sé, del suo rapporto con la popolarità e anche della sua storia con Damiano David, infine si è anche soffermata sulla sua idea di amore che può anche non contemplare la monogamia.

L'amore per sé stessa e la storia con Damiano David

Attivista e influencer, Giorgia Soleri è ormai abituata a condividere riflessioni e considerazioni sui social, eppure la sua popolarità è arrivata in maniera graduale e anche per caso, dopo la diagnosi di vulvodinia, di cui ha poi iniziato a parlare, attirando l'attenzione di ragazze che soffrivano della sua stessa patologia. Durante la chiacchierata, è stato toccato anche il tema dell'amore:

Se l'ho trovato? Sì, la mia perfetta metà: sono io. C’è una frase bellissima: “Sei nata intera, non ti manca l’altra metà”. Questo non significa che l’amore non sia una cosa meravigliosa, però io esisto e mi amo, vedo i miei difetti però mi accolgo e mi accetto. Questo percorso l’ho fatto negli ultimi due anni, quando perso un po’ di rapporto e ho pensato: “Ok, se non mi ami tu, mi amo io”. Io ho sofferto tantissimo perché mi sono data tanto, ma anche in amicizia.

Restando in tema di relazioni, non poteva mancare un cenno a quella con Damiano David, frontman dei Maneskin, con cui la storia d'amore si è conclusa due anni fa, non senza difficoltà dal momento che era uno una coppia particolarmente esposta:

Come ho vissuto l’amore con Damiano? In generale quando si è esposti, le persone si sentono in diritto di giudicare. Non c’era alternativa in quel caso perché c’era talmente tanta luce puntata che non si poteva fare altrimenti. Io cerco sempre di capire se una situazione mi fa stare bene o male a prescindere dal giudizio delle persone. Devo dire che io non ho avuto un bel rapporto con la fama perché avevo costruito i miei follewer ma che mi conoscevano, passare ad avere così tanto seguito poi è stato un impatto forte. L’amore è la cosa più bella del mondo, non c’è niente da nascondere ma solo da tutelare.

Giorgia Soleri e la monogamia

L'influencer, infine, ha parlato anche della sua idea di relazione e della possibilità di avere delle esperienze fuori dalla coppia. Soleri ha dichiarato di aver valutato attentamente la sua gelosia, sostenendo che si tratti di un qualcosa che abbia a che fare con una sua insicurezza personale:

Ognuno di noi ha un modello più giusto anche all’interno di una coppia. Io non concepisco il possesso del corpo, quindi per me il sesso è una cosa bellissima e non penso che se tu possa farlo con un’altra persona, questo possa togliere qualcosa a me. Sì, a volte mi dà fastidio, sono cresciuta anche io in questa società in cui ti viene insegnato che tu sei sua, lui tuo. Io ho indagato molto sulla mia gelosia però penso la mia sia solo insicurezza. Io sì ho sempre tradito, non ho mai concepito l’esclusività fisica.