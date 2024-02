Gigi D’Alessio festeggia 57 anni in famiglia, la foto con i 5 figli riuniti: “Ecco il mio patrimonio” Gigi D’Alessio ha da poco compiuto 57 anni e, per l’occasione, ha festeggiato in famiglia. Su Instagram ha condiviso uno scatto insieme ai cinque figli: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco, avuti con le ex Carmela Barbato, Anna Tatangelo e con l’attuale compagna Denise Esposito. “Il mio patrimonio”, ha scritto il cantautore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Compleanno in famiglia per Gigi D'Alessio. Lo scorso 24 febbraio, il noto artista napoletano ha spento 57 candeline e, per l'occasione, ha riunito i cinque figli: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco. Su Instagram ha poi condiviso uno scatto della giornata passata tutti insieme, scrivendo: "Il mio patrimonio".

Gigi D'Alessio festeggia il compleanno con i cinque figli

Gigi D'Alessio ha festeggiato i suoi 57 anni con i cinque figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati rispettivamente nel 1986, 1992 e 2003, dall'amore con l'ex moglie Luca Barbato; Andrea, avuto dalla relazione con Anna Tatangelo e l'ultimo arrivato Francesco, nato nel 2022 dall'attuale compagna Denise Esposito. Una famiglia allargata quella del cantautore, che ha voluto riunire in un giorno per lui speciale. "Ecco il mio patrimonio", ha scritto nel condividere poi su Instagram uno scatto tutti insieme davanti alla torta, ricevendo centinaia di messaggi di auguri. "Sei la mia vita", ha commentato LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, sotto la foto che lo ritrae con il padre e il resto della famiglia.

La famiglia allargata di Gigi D'Alessio: i figli e i nipoti

Negli anni Gigi D'Alessio ha costruito una vera e propria famiglia allargata. Ormai più di venti anni fa, il cantautore ha accolto in famiglia i primi tre figli, nati rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003 dal matrimonio con Carmela Barbato. Si tratta di Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA. Solo quest'ultimo ha seguito le orme del padre scegliendo la strada della musica e partecipando ad Amici e al Festival di Sanremo. Nel 2010 è poi arrivato Andrea, nato dalla celebre relazione di D'Alessio con Anna Tatangelo. Infine l'ultimo di casa, il piccolo Francesco, che oggi ha quasi due anni. Non solo figli, ma anche nipoti: il cantautore è diventato nonno di Noemi e Giselle, che il primogenito Claudio ha avuto con la compagna.