George Clooney confessa: “La proposta di matrimonio ad Amal è stata un disastro”

A cura di Ilaria Costabile

George Clooney e Amal Alamuddin sono ormai marito e moglie da otto anni, il loro amore sembra non essere scalfito dal tempo e le loro vite sono intrecciate in maniera a dir poco indissolubile, grazie anche all'arrivo dei loro figli. Eppure, nonostante quella che sembra essere una storia perfetta, ci sono stati anche dei momenti a dir poco disastrosi, come ad esempio la proposta di matrimonio che l'attore ha fatto all'avvocato inglese.

La proposta di matrimonio di George Clooney

Il divo lo ha confessato alla collega Drew Barrymore nel suo "The Drew Barrymore Show", dove ha raccontato il momento preciso in cui ha chiesto ad Amal di diventare sua moglie, ma quella che doveva essere una sorpresa, ha poi preso i contorni di un piccolo disastro, risolto nell'immediato visto come sono poi andate le cose. Clooney racconta: "Ho messo l'anello in un cassettino poi ho preparato la cena. Ci frequentavamo solo da circa sei mesi". L'idea era quella di far avvicinare la fidanzata allo scrittoio in cui era custodito il gioiello, chiedendole di aprire il cassetto e scoprendo quindi cosa vi fosse all'interno. L'avvocatessa, però, non capì che il regalo fosse per lei e, infatti, lo guardò interdetta e anche offesa, pensando che fosse di una sua ex. Quando, poi, l'attore rivelò le sue vere intenzioni, Amal non poté dire altro se non un grande e convinto "sì".

L'amore con Amal Alamuddin

Nonostante le voci di una presunta crisi tra loro, Amal e George Clooney sembrano essere più affiatati che mai, complici e compatti nella crescita dei loro gemelli che, come raccontato più volte anche dall'attore, si fanno beffe di loro parlando italiano e prendendoli un po' in giro. Genitori e compagni di vita, George e Amal, vivono un amore maturo che viene alimentato ogni giorno: "Non ho mai smesso di scriverle delle lettere, anche durante il lockdown, gliele lasciavo sulla scrivania", ha raccontato il divo.