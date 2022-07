Gemma Galgani lontana da Uomini e Donne, Maria De Filippi la vuole in un nuovo show Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne il prossimo anno, almeno per qualche mese. Queste le voci sul conto della dama torinese che sarebbe stata scelta da Maria De Filippi per prendere parte ad un reality show.

A cura di Ilaria Costabile

Gemma Galgani è ormai una presenza imprescindibile di Uomini e Donne, da più di dieci anni è la regina del Trono Over, ma quest'anno con molta probabilità non la vedremo seduta, come sempre al centro dello studio in cerca dell'amore, ma secondo Nuovo Tv, la dama torinese è stata scelta da Maria De Filippi per prendere parte ad un nuovo show.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne

La ricerca dell'amore di Gemma Galgani è ormai un punto fermo per molti telespettatori, ma è pur vero che dopo anni e anni al centro del dating show di Canale 5, sarebbe arrivato il momento di portare qualche novità. Si era già vociferato che la dama potesse abbandonare Uomini e Donne, ma nessuna indiscrezione aveva mai trovato riscontro in un fattivo addio della donna. Stavolta, però, le cose sembrerebbero aver preso una piega diversa con Gemma che non abbandona il programma perché ormai contenta della sua vita da single, ma perché sarebbe arrivata una proposta da Maria De Filippi. Si tratta di diventare una delle concorrenti della nuova edizione del reality show "La Talpa", la cui produzione è stata affidata alla Fascino.

Il ritorno de La Talpa

La conduttrice, quindi, avrebbe chiesto alla Galgani di partecipare a questa edizione, anche per creare un parterre ricco di volti noti per riportare in auge uno show che per anni era stato lasciato nel dimenticatoio della tv. La dama non è chiaro se abbia accettato o meno, ma secondo Nuovo Tv starebbe riflettendo sulla proposta, per cimentarsi in una nuova avventura che la vede in una veste diversa rispetto a quella a cui i telespettatori sono abituati a vederla. Non è ancora chiaro chi prenderà il timone della trasmissione che, però, dovrebbe collocarsi tra i due reality principali di Mediaset, ovvero Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, ovviamente immancabili nei palinsesti televisivi del prossimo anno, visti gli ottimi risultati di queste edizioni.