Gemelli Bogdanoff morti di Covid, l’amico: “Pensavano che il vaccino fosse più pericoloso del virus” Sono morti a sei giorni di distanza l’uno dall’altro i gemelli Bogdanoff, star della tv francese: Igor e Grinchka non erano vaccinati, consideravano il vaccino più pericolo del virus.

A cura di Gaia Martino

Il 28 dicembre il cuore di Grinchka Bogdanoff ha smesso di battere e ieri, 3 gennaio, a sei giorni dalla morte del fratello, si è spento anche Igor. I gemelli Bogdanoff sono morti a poca distanza l'uno dall'altro a causa del Coronavirus: a 72 anni, non vaccinati, il corpo non ha retto l'infezione del virus dopo il ricovero in terapia intensiva dell'Ospedale Georges Pompidou a Parigi secondo quanto rivela il portale francese Le Monde.

Grinchka e Igor Bogdanoff morti a sei giorni di distanza per Covid

Le due star della televisione francese se ne sono andate a poca distanza l'uno dall'altro a causa del Coronavirus, contro il quale nessuno dei due si era vaccinato. Grinchka Bogdanoff è morto lo scorso 28 dicembre e ieri 3 gennaio l'Agence France Presse ha annunciato la morte di Igor riportando le parole scritte dai parenti in un messaggio inviato all'agente: "In pace e amore, circondato dai suoi figli e dalla sua famiglia, Igor Bogdanoff è partito per la luce lunedì 3 gennaio 2022".

Igor Bogdanoff

Consideravano il vaccino più pericoloso del virus

Luc Ferry, ex Ministro dell'Istruzione nonché amico di lunga data dei gemelli Bogdanoff, qualche giorno fa aveva raccontato al Parisien che aveva consigliato più volte i fratelli di vaccinarsi ma nonostante l'insistenza non era riuscito a convincerli. Igor e Grinchka si credevano in perfetta salute e dunque fuori pericolo: stando alle parole del politico, credevano che il vaccino fosse più pericoloso del virus.

La negazione degli interventi di chirurgia plastica

Grinchka e Igor Bogdanoff

Igor e Grinchka Bogdanoff, nati nel Sud della Francia nel 1949, sono diventati famosi negli anni '70 grazie a programmi di divulgazione scientifica condotti come Temps X (Time X) che è andato in onda dal '79 all'89. Spesso sono stati coinvolti in diverse controversie, la più famosa è il Bogdanoff affair, cioè una disputa accademica sulla legittimità di articoli di fisica scritti dai gemelli. A partire dagli anni 2000 ha fatto chiacchierare molto anche la loro trasformazione estetica. Entrambi hanno sempre negato di aver subito interventi di chirurgia plastica eppure divennero famosi per i loro zigomi e menti pronunciati. Alcuni settimanali francesi, come il Marianne, aprirono diverse ipotesi sul caso: tra le vari tesi anche quella che li vedeva affetti da acromegalia, una patologia che porta a una crescita anomala di ossa e organi.