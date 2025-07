Gabriele Salvatores sposerà Rita Rabassini dopo oltre 40 anni insieme, svelata la data delle nozze

Gabriele Salvatores presto sposo. Il noto regista, premio Oscar per Mediterraneo, convolerà a nozze con la compagna Rita Rabassini, ex moglie di Diego Abatantuono, al suo fianco da oltre 40 anni. Uno dei segreti del loro amore, come aveva raccontato lui in un'intervista al Corriere della Sera, è "vivere in due città diverse".

Gabriele Salvatores sposerà Rita Rabassini, la data delle nozze

Stando a quanto riporta Oggi, Gabriele Salvatores convolerà a nozze con Rita Rabassini dopo un amore che dura da oltre 40 anni. La coppia coronerà la loro relazione con il matrimonio, che è ormai imminente. La data scelta sarebbe mercoledì 30 luglio e al momento non si hanno altri dettagli sul luogo scelto per la cerimonia. Il noto regista e la futura moglie vivono in due città diverse, lui a Milano e lei in Lucchesia, precisando come proprio la distanza sia uno dei "segreti" del loro amore. Insieme non hanno avuto figli, ma la donna è già mamma di una figlia, Marta, nata nel 1985 dal suo precedente matrimonio con Diego Abatantuono.

L'amore con Rita Rabassini che dura da oltre 40 anni

Gabriele Salvatores e Rita Rabassini si sono conosciuti più di 40 anni fa grazie a Diego Abatantuono, che è l'ex marito della donna. Insieme hanno avuto una figlia, Marta, che oggi ha 40 anni. Il regista ha con l'attore un ottimo rapporto, come ha raccontato al Corriere della Sera: "Per me è più di un amico, è un parente". Nel corso degli anni hanno vissuto un rapporto fatto di alti e bassi, dove però ci sono sempre stati uno per l'altra e dove il segreto è sempre stato la distanza: "È fondamentale, perché, come diceva Fellini, spesso la realtà delude. Il nostro amore, invece, resiste. Oggi devo ringraziare Rita perché tiene a bada la mia ansia, mi riporta con i piedi per terra".