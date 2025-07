Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli si sono sposati dopo 15 anni d’amore: le foto delle nozze

Venerdì 25 luglio 2025, Giovanni Conversano, celebre ex tronista di Uomini e Donne, e la sua compagna Giada Pezzaioli hanno pronunciato il loro sì, celebrando il matrimonio dopo 15 anni di relazione e due figli: Enea, nato nel 2017, e Ambra, arrivata nel 2021. La cerimonia si è svolta nella splendida cornice della Basilica di Santa Croce, in Puglia, dove amici e parenti hanno condiviso con la coppia un momento ricco di emozione e gioia, le cui foto sono state condivise sui social.

La loro storia è iniziata nel 2010, in circostanze non facili, soprattutto per la differenza d’età: lui aveva 31 anni, lei appena 16. Giovanni, poche ore prima delle nozze, ha ricordato sui social proprio quei primi anni complessi. Nella didascalia di una foto scattata all’inizio del loro legame, l’ex tronista ha scritto:

Questa foto racconta molto di noi. Io e te, appena fidanzati. Una foto provocatoria. Io 31 anni, tu 16. In pochi credevano in noi. Solo io e te, fin da subito. La vita ha incrociato le nostre strade. Questa è la dimostrazione che non c’è un tempo, non c’è un’età, non c’è un ordine. Chi cerca la linearità alla fine viene sopraffatto dalle circostanze, dalla vita, o vive la vita di qualcun altro, una sofferenza devastante per la mente e per il corpo. Siamo andati per la nostra strada, molti di quelli che c’erano prima di noi ci hanno voltato le spalle: troppo veri, troppo genuini, troppo uniti: valori scomodi per chi vive nella solitudine, immolando la propria vita per il denaro, o per l’apparire. Chi ci sarà oggi sono coloro che hanno vissuto il percorso, tutto o in parte, insieme alle persone a cui vogliamo bene per assonanza valoriale e cognitiva. Ci siamo scelti con uno sguardo, con un sorriso, una stretta di mano. Due anime pure che hanno aperto l’orizzonte delle proprie vite. Abbiamo costruito tutto da zero, da soli, parlo del nostro amore, perché tutto il resto è solo una conseguenza dell’amore. La vita mi ha insegnato la durezza, sì. Ma anche la bellezza delle cose semplici, l’essenza che si nasconde nella tragedia. Mi ha insegnato che la vera ricchezza non fa rumore: è fatta di presenze che restano, di mani che sanno tenerti forti, di respiri, di occhi fissi nel vuoto nel buio della notte e nel frastuono della quotidianità. Quelle radici sono ancora lì. E ogni giorno mi ricordano da dove vengo. E cosa conta davvero portare con me. Oggi suggelleremo con il “Sì, LO VOGLIO” qualcosa che in realtà esiste da 15 anni. E per noi che abbiamo una profonda cultura cattolica, praticante, è lo spazio autentico dove celebrare l’AMORE ETERNO!