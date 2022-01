Furto in casa di Martina Maccherone, l’amica di Chiara Ferragni: “Sono state 4 donne, che schifo” Martina Maccherone ha subito un furto nel suo appartamento a Milano. L’influencer e amica di Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram il video delle quattro presunte ladre che scappano con il ricco bottino.

A cura di Daniela Seclì

Martina Maccherone, pierre, influencer e cara amica di Chiara Ferragni, ha subito un furto nel suo appartamento a Milano. La 30enne ha denunciato l'accaduto e ha pubblicato su Instagram il video delle telecamere di sorveglianza del palazzo, che mostra quattro donne allontanarsi con delle buste, che contenevano presumibilmente gli oggetti di valore rubati nell'appartamento di Maccherone.

Il video che ritrae le quattro presunte ladre

Martina Maccherone ha pubblicato un video nel quale si notano quattro donne che, con fare furtivo, lasciano il palazzo. Con il volto coperto alla meno peggio con mascherine o sciarpe, si recano all'esterno trascinando buste cariche di oggetti di valore. Secondo i primi dettagli trapelati, le borse sarebbero state ricolme di abiti pregiati e borse costose, tra cui alcune di marca Dior. Le donne avrebbero approfittato dell'assenza di Martina Maccherone che insieme al compagno e alle gemelline di otto mesi, stavano trascorrendo altrove le vacanze natalizie. La famiglia, una volta rientrata nell'appartamento milanese, ha trovato un'amara sorpresa.

Lo sfogo di Martina Maccherone dopo il furto

Dopo avere appreso del furto subito, Martina Maccherone si è sfogata sul suo profilo Instagram, che conta 127 mila follower. Ha pubblicato le Instagram Stories che ritraggono le presunte ladre in fuga, mentre commentava: "Che stron**. Quattro donne, lo schifo". Nei giorni scorsi, la stessa sorte – ma probabilmente per mano diversa – è toccata a Tommaso Zorzi. Una volta tornato a casa, ha ritrovato tutto per aria. Dopo lo shock subito, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha deciso di moderare l'uso dei social evitando di comunicare ingenuamente ogni suo spostamento, rischiando così di agevolare l'opera di malintenzionati: "È un'esperienza che non auguro a nessuno, perché ti senti violato, quasi stuprato nel tuo intimo".