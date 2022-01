Martina Maccherone dopo il furto: “Rubati soldi, gioielli, vestiti e i biberon delle mie figlie” Martina Maccherone è tornata a parlare del furto subito nell’appartamento di Milano. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato quattro donne che si allontanavano con borse contenenti presumibilmente gli oggetti rubati: “Hanno preso contanti, gioielli, borse, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti e i biberon delle bambine”.

A cura di Daniela Seclì

Martina Maccherone sta ancora facendo i conti con lo shock per il furto subito. L'influencer e pierre, molto nota sui social anche per essere una delle più care amiche di Chiara Ferragni, ha avuto una brutta sorpresa una volta rientrata dalle vacanze natalizie. L'appartamento a Milano, dove vive con il compagno e le figlie, è stato svaligiato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso quattro donne che fuggivano con la refurtiva.

Cosa hanno rubato dall'appartamento di Martina Maccherone

Non solo vestiti e borse pregiate, le quattro presunte ladre avrebbero trafugato addirittura i biberon delle gemelline Ines e Ilde, che Martina Maccherone ha avuto otto mesi fa dal compagno Lorenzo Belloni. Nelle dichiarazioni della trentenne, raccolte dal Corriere si legge:

"Si sono tolte parecchi sfizi da donne. Oltre a rubare contanti, gioielli, borse di brand molto famosi e riconoscibili, hanno concluso facendo un giro nel mio bagno da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti".

Poi, si sono introdotte nella cameretta delle bambine, mettendo tutto a soqquadro: "Vedere i loro cassetti vuoti è la cosa che mi ha destabilizzato di più. Non c’era più nulla, nemmeno i biberon e i porta ciucci".

Le ladre si sono introdotte in casa, mentre la famiglia era in vacanza

Martina Maccherone, Lorenzo Belloni e le piccole Ines e Ilde erano fuori casa per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Anche i vicini erano impegnati nei festeggiamenti e il custode a tarda sera era libero. Così, le donne hanno potuto agire indisturbate: "La casa è stata letteralmente svaligiata, hanno portato via tutto. Sembravano delle professioniste, non credo abbiano agito per fame o per necessità". L'influencer è pronta a mettere un freno all'uso dei social: