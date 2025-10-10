Flaza e Elisabetta Ivankovich stanno insieme, sboccia l’amore tra le due cantanti di Amici: “Ti amo, per sempre”

Flaza e Elisabetta Ivankovich hanno partecipato ad Amici nel 2021. Flaza fu espulsa dal talent di Maria De Filippi dopo una serie di provvedimenti disciplinari. Quattro anni dopo, le due allieve si sono ritrovate e innamorate.

Dopo Antonia Nocca e SenzaCri altre due cantanti che si sono conosciute sui banchi del talent Amici di Maria De Filippi si sono riscoperte innamorate. Stiamo parlando di Flaza ed Elisabetta Ivankovich. Le ex allieve hanno partecipato al programma di Canale5 nel 2021, ma nessuna delle due riuscì ad arrivare al Serale. In questi giorni, attraverso alcuni video pubblicati su TikTok, hanno reso ufficiale il loro amore.

Flaza e Elisabetta Ivankovic innamorate dopo Amici. Nei giorni scorsi Antonia Nocca e SenzaCri, con un bacio, hanno reso pubblica la loro storia d'amore. In queste ore, altre due allieve di Amici hanno ufficializzato il sentimento che provano l'una verso l'altra. Flaza ed Elisabetta Ivankovic hanno pubblicato su TikTok una serie di video in cui sono ritratte insieme e si sono scambiate romantiche dediche. "Ti amo, ti amo, ti amo", scrive Flaza a Elisabetta, che replica con un inequivocabile: "Per sempre".

Flaza ed Elisabetta Ivankovich ad Amici nel 2021. L'esperienza di Flaza ad Amici è stata particolarmente burrascosa. Era nella squadra di Lorella Cuccarini. Tuttavia, faceva fatica ad adeguarsi alle regole presenti nel reality di Maria De Filippi. Usava il cellulare fuori dagli orari consentiti, si presentava in ritardo a lezione e si rifiutava di togliere gli occhiali da sole, sbadigliava e aveva un comportamento svogliato. Per questi motivi, Maria De Filippi e Lorella Cuccarini l'avevano ripresa più volte ricorrendo anche a provvedimenti disciplinari. Davanti all'ennesimo errore fu invitata a lasciare la scuola. Un po' più lineare il percorso di Elisabetta Ivankovich. L'allieva di Anna Pettinelli è uscita dopo avere perso una sfida. Quattro anni dopo, le due cantanti si sono ritrovate e innamorate. Sui social assicurano che sarà per sempre, per la gioia dei loro fan che già amano questa nuova coppia.