Amanda Lecciso e le voci di un flirt con Maxime Mbanda, gli ex del GF intervengono e fanno chiarezza

Dopo diversi post pubblicati insieme in Puglia, sui social sono impazzati i rumors sul fatto che Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, ex concorrenti del Grande Fratello 2024, stessero insieme. I diretti interessati intervengono e fanno chiarezza.

I rumors sul flirt tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sono finiti di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta a causa di alcune indiscrezioni su un presunto avvicinamento tra i due. Dopo la recente rottura di Amanda con Iago Garcia, anch'egli concorrente del reality di Canale 5, molti fan hanno ipotizzato che la showgirl potesse aver ritrovato il sorriso accanto al rugbista, ma i diretti interessati hanno deciso di fare chiarezza sui social.

La separazione da Iago ha segnato un momento delicato per Amanda, che dopo mesi di alti e bassi ha dovuto riorganizzare la sua vita sentimentale. Nonostante le voci, la Lecciso ha ribadito che non c’è stata alcuna nuova storia d’amore, concentrandosi sulla propria serenità e sulla gestione della vita privata.

Il chiarimento dei diretti interessati

Le storie pubblicate insieme a Maxime durante una vacanza in Puglia avevano però fatto pensare a molti a un possibile ritorno di fiamma. Per mettere fine ai dubbi, i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno pubblicato un video sui loro profili Instagram. Maxime ha ironizzato: “Ragazzi l'amicizia tra uomo e donna nel 2025 non esiste”, mentre Amanda ha risposto sorridendo: “Esiste ragazzi, esiste. Siamo nel 2025”. I due hanno quindi chiarito che il loro rapporto resta una solida amicizia nata all’interno della Casa più spiata d’Italia e proseguita anche lontano dalle telecamere. Amanda, attualmente, continua il suo percorso di rinascita personale dopo la fine della relazione con Iago, circondata da affetti e momenti di serenità.