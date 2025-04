Fiorello paparazzato con un grande cerotto sul braccio: “Un trattamento per l’epicondilite”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Fiorello è stato paparazzato dal settimanale Oggi insieme alla moglie Susanna Biondo durante una passeggiata per le vie di Roma. Uno scatto di routine per la coppia che, però, ha fatto porre una domanda ai fan per un dettaglio in particolare. Il conduttore aveva un grande cerotto bianco sul braccio, che ha acceso alcune teorie sulle sue condizioni di salute. È stato lo stesso settimanale a fare chiarezza e a spiegare il perché della medicazione. Una epicondilite, banalmente gomito del tennista, che avrebbe richiesto una semplice medicazione, questa la spiegazione data dal noto settimanale a corredo delle immagini.

Fiorello e il cerotto al braccio: "Nessun intervento ma un trattamento"

Tra le pagine del settimanale Oggi, nel numero disponibile dal 17 aprile, c'è un servizio dedicato a Fiorello e alla moglie Susanna Biondo. I due sono stati paparazzati mentre passeggiano uno al fianco dell'altra per le strade di Roma. Lei indossa un paio di jeans, una maglia a maniche lunghe nere e un giubbotto legato intorno alla vita, mentre lui un cappellino arancione e una t shirt a mezze maniche bianca. Un normale scatto di coppia, se non fosse che ai fan non è sfuggito un dettaglio: la presenza di un grande cerotto bianco sul braccio sinistro dello showman, ex conduttore di VivaRai2.

È stato lo stesso settimanale Oggi, nel servizio dedicato al conduttore, a fare chiarezza su quanto gli sia accaduto. Fiorello non si è sottoposto a nessun intervento chirurgico e gode quindi di buona salute, ma il cerotto è stato messo sul braccio in seguito a un trattamento. "Nulla da temere: si tratta di una fastidiosa epicondilite (il cosiddetto “gomito del tennista”) che l’artista sta curando con terapia adeguata e con dei vistosi cerotti medicati applicati al braccio stesso", fa sapere il sito del settimanale.