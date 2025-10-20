Ex tronista di Uomini e Donne lascia i social: “Ritorno alla salute, al silenzio che cura e alle cose vere”

L'ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato ha deciso di prendere una pausa dai social. In un'epoca in cui si tenta di essere presenti a tutti i costi, anche con racconti a volte discutibili della propria vita, il trentasettenne è andato controtendenza. In un post pubblicato su Instagram, i motivi di questa scelta che manterrà per un mese. Barbato, che è stato protagonista del programma di Maria De Filippi nel 2016, ha annunciato di volersi dedicare a se stesso, alla propria salute e al silenzio in grado di curare.

Perché Amedeo Barbato trascorrerà un mese lontano dai social. Su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne ha annunciato l'intenzione di lasciare i social per un mese per ritrovare se stesso: "Un mese lontano da storie, like e notifiche per ritrovare il mio centro, ascoltare davvero me stesso e rimettere in ordine i pensieri". Quindi ha confidato di avvertire il bisogno di rallentare, di ascoltarsi e di trascorrere più tempo con se stesso. Il suo intento non è quello di fuggire, ma di tornare: "Alla salute, al silenzio che cura, alle cose vere". In questo momento per lui i social sono una distrazione, un mezzo che esercita un'inutile pressione e che crea confusione. Spera di rientrare da questo mese di pausa con occhi e sentimenti nuovi.

Chi è Amedeo Barbato. È principalmente noto per avere partecipato a Uomini e Donne nel 2016. All'epoca aveva 28 anni e lavorava nell'agenzia assicurativa di famiglia. Originario di Nola, nel programma condotto da Maria De Filippi scelse Sophia Galazzo. La relazione, tuttavia, si concluse in poco tempo e tra accuse reciproche. Barbato disse di essersi pentito della scelta perché una volta fuori dal programma si era reso conto di non provare alcun trasporto nei confronti di Sophia. Dal canto suo, Galazzo lo accusò di essere stato infedele. Parole a cui Barbato replicò sostenendo di non essersi mai reputato fidanzato con lei, dunque non riteneva di averla tradita avvicinandosi a un'altra donna.