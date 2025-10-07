Anticipazioni Uomini e Donne 7 ottobre: Sabrina Zago lascia il programma insieme a Nicola, Federico torna da Agnese

Martedì 7 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Fanpage.it apprende in anteprima cosa è successo, ecco tutte le novità nel trono Over e in quello classico.

Martedì 7 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Fanpage.it apprende in anteprima cosa è successo: tra le novità più importanti nel trono Over e in quello classico c'è l'uscita dalla trasmissione di Sabrina Zago, che ha scelto di continuare la conoscenza con Nicola lontano dalle telecamere.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità nel Trono Over

La novità più importante della registrazione odierna riguarda Sabrina Zago. Dopo aver interrotto nelle scorse settimane la conoscenza con Enrico, aveva cominciato una frequentazione con Nicola, Cavaliere del parterre degli uomini. I due hanno deciso di continuare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere e hanno scelto di lasciare insieme il programma. Che sia questa, per Sabrina, la volta buona dopo tante esperienze negative?

Nel frattempo, al centro dello studio si è seduta anche Gemma Galgani, che ha continuato a inveire contro Mario. I due non si frequentano più, ma lei è ancora risentita dal suo comportamento delle scorse settimane e ha continuato a dargli contro. Federico Mastrostefano ha avuto un riavvicinamento con Agnese in studio, lei è ancora un po' risentita delle discussioni delle settimane precedenti, ma le ha fatto comunque piacere.

Trono classico: Cristiana esce con un nuovo corteggiatore

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristiana Anania ha deciso di uscire con un nuovo corteggiatore che si chiama Simone, lasciando a casa gli altri, tra cui Jakub, che aveva baciato nell'ultima esterna.

Il percorso di Sabrina Zago a Uomini e Donne

Sabrina era giunta a Uomini e Donne un anno fa per conoscere uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over: Silvio. La loro conoscenza, però, dopo qualche settimana si interruppe. Dopo l'esperienza deludente, la donna si dedicò a una serie di altri incontri che non finirono bene. Tra le sue conoscenze, quella con Francesco, Massimo, Tino e Fabio ma, purtroppo, nessuna di queste ebbe un lieto fine. Successivamente, iniziò a vedere Gabriele, dichiarando di non essere interessata a nessuno oltre che a lui. Decisione non condivisa dall'uomo, che disse di non volersi ancora precludere la conoscenza di altre donne. Anche in quel caso, la loro relazione si concluse. Una delle ultime frequentazioni era stata quella con Antonio V., ma adesso, insieme a Nicola, la Dama ha finalmente l'opportunità di mettersi in gioco lontano dallo studio del dating-show.