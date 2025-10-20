Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 20 ottobre: Flavio bacia Martina, Denise lascia lo studio furiosa

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 20 ottobre. Fanpage.it apprende che Flavio Ubirti ha dato il suo primo bacio a Martina Cardamone, scatenando la furia delle corteggiatrici. Sabrina Zago è tornata in studio dopo avere trascorso alcuni giorni in compagnia di Nicola. Infine, sono scese due dame per Mario, che ha tenuto solo una di loro, Renata.

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 20 ottobre. In queste ore, infatti, si sta registrando una nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto apprende Fanpage.it, c'è stato un colpo di scena. Il tronista Flavio Ubirti ha baciato Martina Cardamone, causando la furia delle sue corteggiatrici. Denise ha lasciato lo studio. Inoltre, c'è stato un ritorno importante. Sabrina Zago, infatti, è tornata per parlare dell'amore con Nicola.

Partiamo dal tanto atteso primo bacio. Il tronista Flavio Ubirti, infatti, si è avvicinato tantissimo alla corteggiatrice Martina Cardamone tanto che tra loro c'è stato un bacio carico di passione. Il gesto del tronista sembra sia stato accolto malissimo dalle sue corteggiatrici. Denise ha lasciato lo studio arrabbiata.

Veniamo al ritorno di Sabrina Zago. Nei giorni scorsi, la dama del Trono Over aveva deciso di lasciare il programma con Nicola. Secondo quanto ci risulta, la coppia è stata invitata in trasmissione per raccontare gli sviluppi del loro rapporto, ma si è presentata solo Sabrina. Fanpage.it apprende da alcune fonti che Sabrina Zago ha fatto tappa in studio dopo avere trascorso alcuni giorni in compagnia di Nicola. Tra loro sta andando tutto a gonfie vele. Hanno vissuto dei momenti piacevoli e sono stati bene insieme. Nei giorni scorsi, la dama di Uomini e Donne aveva espresso l'intenzione di vivere la relazione con Nicola lontano dalle telecamere. E dunque aveva lasciato il programma condotto da Maria De Filippi.

Infine, due dame sono scese per corteggiare il cavaliere del Trono Over Mario. L'uomo le ha lasciate parlare, poi ha deciso di tenere solo una di loro di nome Renata. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per conoscere tutti i dettagli e assaporare tutti i colpi di scena. L'appuntamento con il programma di Canale5 è dal lunedì al venerdì alle ore 14:45.