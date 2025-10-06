Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana ha baciato Jakub, Isabella accusata da Christian va via dal programma

Oggi lunedì 6 ottobre sono in corso le registrazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate. Fanpage.it è in grado di fornire alcune anticipazioni e apprende che c’è stato il primo bacio del trono classico, ovvero quello tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour. Per quanto riguarda il trono over, Isabella ha lasciato il programma perché Christian ha continuato ad accusarla di essere lì per soldi e non per trovare amore.

Oggi lunedì 6 ottobre sono in corso le registrazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate. Fanpage.it è in grado di fornire alcune anticipazioni e apprende che c'è stato il primo bacio del trono classico: Cristiana Anania ha baciato Jakub Bakkour dopo un'esterna abbastanza normale. I due sono entrati subito in intimità ed è scattato un bacio inaspettato, vista la rapidità della conoscenza dall'inizio del trono. Per quanto riguarda il trono over, un altro colpo di scena, in questo caso meno imprevisto: Isabella ha lasciato il programma perché Christian ha continuato ad accusarla di essere lì per soldi e non per trovare amore.

La presenza di Jakub Bakkour a U&D era stata molto chiacchierata. Non era un volto nuovo su Canale 5, nel 2024 infatti aveva già partecipato a Temptation Island come tentatore della fidanzata Gaia Vimercati, arrivata nel resort con il fidanzato Luca Bad. Di Verona, ha 24 anni e lavora con il padre nella ditta edile di famiglia, ma coltiva anche la sua passione per la moda con sfilate in passerella e shooting fotografici per diversi brand. Il suo profilo Instagram conta 51mila followers e documenta tutti i suoi viaggi, l'attaccamento allo sport e la dedizione alla vita all'aperto. Essendo già stato un volto televisivo e appartenente al mondo Fascino, sui social il suo reale interesse per Cristiana era stato messo in discussione, schiacciato da quello per le telecamere.

Isabella July lascia Uomini e Donne

La donna ha raccontato in modo un po' fumoso di aver ritrovato una vecchia fiamma fuori da Uomini e Donne ed essere intenzionata ad approfondire, lontana dalle telecamere. Christian ha proseguito con le accuse partite già nel loro precedente scontro e ha rimarcato il fatto che la dama fosse seduta lì solo per interesse. La decisione di lasciare lo studio e non tornare sarebbe scaturita dopo questa serie di pressioni, che l'hanno portata a condividere con il pubblico in desiderio di vivere una storia, fino a oggi ignota, fuori dal programma di Maria De Filippi.