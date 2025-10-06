Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana ha baciato Jakub, Isabella accusata da Christian va via dal programma
Oggi lunedì 6 ottobre sono in corso le registrazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate. Fanpage.it è in grado di fornire alcune anticipazioni e apprende che c'è stato il primo bacio del trono classico: Cristiana Anania ha baciato Jakub Bakkour dopo un'esterna abbastanza normale. I due sono entrati subito in intimità ed è scattato un bacio inaspettato, vista la rapidità della conoscenza dall'inizio del trono. Per quanto riguarda il trono over, un altro colpo di scena, in questo caso meno imprevisto: Isabella ha lasciato il programma perché Christian ha continuato ad accusarla di essere lì per soldi e non per trovare amore.
La presenza di Jakub Bakkour a U&D era stata molto chiacchierata. Non era un volto nuovo su Canale 5, nel 2024 infatti aveva già partecipato a Temptation Island come tentatore della fidanzata Gaia Vimercati, arrivata nel resort con il fidanzato Luca Bad. Di Verona, ha 24 anni e lavora con il padre nella ditta edile di famiglia, ma coltiva anche la sua passione per la moda con sfilate in passerella e shooting fotografici per diversi brand. Il suo profilo Instagram conta 51mila followers e documenta tutti i suoi viaggi, l'attaccamento allo sport e la dedizione alla vita all'aperto. Essendo già stato un volto televisivo e appartenente al mondo Fascino, sui social il suo reale interesse per Cristiana era stato messo in discussione, schiacciato da quello per le telecamere.
La donna ha raccontato in modo un po' fumoso di aver ritrovato una vecchia fiamma fuori da Uomini e Donne ed essere intenzionata ad approfondire, lontana dalle telecamere. Christian ha proseguito con le accuse partite già nel loro precedente scontro e ha rimarcato il fatto che la dama fosse seduta lì solo per interesse. La decisione di lasciare lo studio e non tornare sarebbe scaturita dopo questa serie di pressioni, che l'hanno portata a condividere con il pubblico in desiderio di vivere una storia, fino a oggi ignota, fuori dal programma di Maria De Filippi.