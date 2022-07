Eros Ramazzotti: “Io e Michelle? Finisce l’amore, non il desiderio che l’altra persona sia felice” Il cantante ha parlato nuovamente del rapporto con l’ex moglie, parlando della riconciliazione pubblica degli ultimi mesi: “Abbiamo dimostrato una cosa semplice e bellissima: può finire un amore, non l’affetto”.

A cura di Andrea Parrella

Il 2022 è l'anno in cui il gossip italiano rispolvera grandi storie del passato recente, restituendole in una nuova luce. È successo con Francesco Totti e Ilary Blasi, con un matrimonio finito dopo vent'anni, ma anche con Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il cantante e la conduttrice, tra le coppie più in vista tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila, sono tornati nuovamente al centro del dibattito in questi ultimi mesi, con un riavvicinamento su pubblica scena che ha portato molti a sperare nel classico ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma che non c'è stato, senza che questo sbarrasse la strada ad una riconciliazione che ha avuto luogo anche in televisione, durante lo show televisivo della presentatrice svizzera andato in onda su Canale 5 alcuni mesi fa. Un affetto sincero, quello che lega Hunziker e Ramazzotti, come il cantante ha spiegato in un'intervista rilasciata a "Sette", settimanale del Corriere della Sera: "Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice".

Ramazzotti parla della reunion familiare con l'ex moglie e la figlia, Aurora, per il video della sua canzone Ama: "Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista".