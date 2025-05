video suggerito

Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme a Milano: spunta l'anello al dito sinistro di lei Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi per le strade di Milano. A catturare l'attenzione un anello al dito anulare sinistro di lei.

A cura di Gaia Martino

Elodie sta vivendo un periodo magico della sua vita: tra i successi in radio e al cinema, anche l'amore va a gonfie vele. Protagonista del nuovo numero del settimanale Chi, dopo il racconto del suo nuovo impegno al cinema accanto a Valeria Golino e Matilda De Angelis per il film Fuori, c'è anche quello che parla della sua relazione con Andrea Iannone. La cantante e attrice è stata paparazzata insieme al compagno per le strade di Milano e i fotografi hanno fatto caso a un anello al suo dito anulare, mai visto prima d'ora.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone a Milano: "Spunta l'anello"

Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati per le strade di Milano: dopo aver sbrigato un servizio, hanno pranzato insieme al fratello di lui, in un noto ristorante milanese, Armani/Nobu. Le foto dei paparazzi raccontano la complicità e la passione che li unisce e lanciano anche una curiosità. Il settimanale Chi svela: "La novità è al dito di Elodie, un anello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori, presentato al Festival di Cannes pochi giorni fa". Ben visibile nelle immagini presenti sul nuovo numero della rivista, "Si direbbe una fedina che troneggia al suo anulare sinistro".

Per Elodie "è la storia più importante" della sua vita

Ospite del podcast Say Waad?!?, Elodie, pochi giorni fa, ha raccontato della storia con Andrea Iannone iniziata nel 2022, definendola la "Più importante" della sua vita. "Sempre insieme. Quindi è il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo" ha spiegato. Recentemente, a Radio Deejay, ha risposto a una domanda riguardante la maternità. Non ha escluso l'idea di avere un figlio, un giorno, così ha risposto: "Io ci sto pensando adesso. In realtà è già da un anno che lo faccio. Ma lavorerei anche durante la gravidanza. Non sarebbe assolutamente un problema. È una cosa a cui penso, non vorrei che il troppo lavoro mi distraesse anche dalla vita".