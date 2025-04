Elizabeth Hurley ritrova l’amore, il suo compagno è il padre di Miley Cyrus

video suggerito

Elizabeth Hurley ha pubblicato uno scatto inequivocabile sui social, in cui si mostra sorridente, mentre l'uomo che è al suo fianco le bacia dolcemente la guancia, indossando uno strambo cerchietto pasquale. L'attrice, 59enne, sembra proprio che abbia ritrovato l'amore e il fortunato è un volto dello spettacolo anche piuttosto conosciuto, si tratta del cantante country Billy Ray Cyrus, padre della arcinota Miley Cyrus.

La foto che ufficializza la relazione

Le voci di una relazione tra i due erano insistenti da diverso tempo e questo scatto non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni. Accanto allo scatto pubblicato su Instagram, che ufficializza il loro legame, un semplice "Buona Pasqua". I due avrebbero iniziato a frequentarsi da non molto tempo e una fonte ha poi rivelato alla rivista People: "Liz è fantastica ed è andata a trovarlo per Pasqua. È molto affettuosa, positiva ed è per lui la persona migliore con cui stare".

Le precedenti storie di Billy Ray Cyrus ed Elizabeth Hurley

Secondo quanto dichiarato da una fonte alla rivista Page Six, Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus erano amici da diversi anni, durante i quali si sono sempre frequentati in amicizia portando avanti le loro rispettive relazioni. Sembrerebbe, infatti, che la scintilla sia scattata proprio nel momento in cui si sono trovati entrambi senza partner. Il cantante, infatti, ha divorziato dall'ex moglie Firerose, dopo sei mesi di matrimonio, ad agosto dello scorso anno, lasciandosi così il suo secondo matrimonio alle spalle, dopo quello trentennale con Tish Cyrus da cui aveva avuto Miley, Noah e Braison. Per quanto riguarda l'attrice, invece, ha avuto una lunga relazione con Steve Bing, uomo d'affari nonché padre di suo figlio Damian. Tra il 2007 e il 2011 Hurley era stata sposata con Arun Nayar e qualche tempo dopo aveva conosciuto il giocatore di cricket Shane Warne, con il quale aveva avuto una storia.