Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri insieme per amore di Skyler Eva, le foto di famiglia Il loro rapporto sentimentale è naufragato ormai da tempo, ma Elisabetta Canalis ed il chirurgo americano restano una famiglia molto unita per Skyler Eva, la figlia che hanno in comune. Insieme a Los Angeles per gli allenamenti della bimba, scattano selfie sorridenti e fanno di tutto per sostenerla.

A cura di Giulia Turco

(Foto Instagram Elisbetta Canalis)

Elisabetta Canalis di nuovo insieme all’ex marito Brian Perri, per dedicare tempo in famiglia alla piccola Skyler Eva, la figlia che hanno in comune. Dopo le vacanze in Italia insieme alla sua nuova fiamma Georgian. Cimpeanu, la modella è tornata a Los Angeles, dove ha riunito la famiglia insieme al chirurgo dal quale ha da tempo divorziato.

Il divorzio dal chirurgo americano Brian Perri

Ecco che, come una coppia qualunque di genitori apprensivi, Elisabetta Canalis e Brian Perri accompagnano la figlia Skyler Eva al suo primo allenamento di hockey sul ghiaccio. Si trovano a Los Angeles, dove la piccola vive e frequenta la scuola, ed entrambi sembrano far di tutto pur di incoraggiarla. Scattano teneri selfie di famiglia, trascorrono del tempo di qualità insieme. Il loro rapporto sentimentale però è naufragato da tempo. Della separazione la showgirl non ha mai parlato apertamente, preferendo la strada della riservatezza. “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare dichiarazioni”, ha fatto sapere di recente. Che lei e il chirurgo americano non siano più nemmeno una coppia non è nemmeno un segreto, visto che Elisabetta non ha rinunciato a trascorrere in compagnia del suo nuovo compagno l’estate, anche a costo di farsi immortalare dai paparazzi.

(Foto Instagram Elisbetta Canalis)

Il nuovo amore con Georgian Cimpeanu

Ha una felicità rinnovata sul volto Elisabetta Canalis, reduce da un’estate d’amore con la figlia Skyler Eva e il nuovo compagno Georgian, in Costa Smeralda. L’occasione giusta per tornare a far visita alla sua terra di origine, ma anche per far conoscere il nuovo compagno a Skyler. Lui è un campione di kickboxing, una passione che lo accomuna con Elisabetta, che molto spesso abbiamo visto allenarsi insieme a lui. Non solo spot. A quanto pare la loro intesa è vincente anche fuori dal ring e la storia d’amore prosegue, tra l’Italia e Los Angeles, dove anche lo sportivo trascorre parte dell’anno.