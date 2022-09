Elisabetta Canalis censurata su Instagram per un fuori di seno: la foto incriminata Elisabetta Canalis censurata su Instagram per una foto “fuori di seno”: “A me l’hanno bannata”.

Elisabetta Canalis censurata su Instagram per una foto pubblicata da Andrea Varani, che l'ha invece opportunamente censurata. Infatti è la stessa modella sarda a chiedersi il motivo per cui lui ha potuto pubblicarla senza problemi: "A me l'ha bannata". Come è noto, Instagram ha una policy molto stringente sulle nudità. Andrea Varani ha reso impossibile da riconoscere il capezzolo del seno di Elisabetta Canalis, una scelta determinante che ha superato lo spettro della censura sui social network.

Elisabetta Canalis è una delle grandi protagoniste della Fashion Week di Milano, l'evento più importante che coinvolge ogni anno tutto il jet set. Fino al prossimo 26 settembre saranno tantissimi i volti della moda e dello spettacolo impegnati tra sfilate, sponsorizzazioni, partecipazione ad eventi. Ovviamente, c'è anche Elisabetta Canalis a fare la voce grossa in uno di questi eventi, vestita da diversi stilisti, tra questi Alberta Ferretti, ma ha partecipato anche come spettatrice alle sfilate di Diesel.

Tra le altre stelle che hanno partecipato a questa Fashion Week anche Tina Kunakey, Miriam Leone, Valentina e Chiara Ferragni e Melissa Satta. È sfida all'ultimo look.