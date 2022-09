Le ultime foto della Regina Elisabetta II: il livido sulla mano due giorni prima della morte La Regina Elisabetta II è morta a 96 anni. Nelle ultime foto, scattate solo due giorni fa, la sovrana appariva fragile sebbene sorridente.

A cura di Daniela Seclì

La Regina Elisabetta II è morta. La sovrana si è spenta a 96 anni, dopo avere regnato per oltre 70 anni. L'annuncio, che ha causato il dolore dei sudditi, è stato dato in una breve nota: "La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani". Carlo, dunque, è già definito Re, mentre la moglie Camilla Shand è la Regina Consorte. Solo due giorni fa, era stata diffusa l'ultima foto della Regina Elisabetta.

Le foto della Regina Elisabetta due giorni prima della morte

Le ultime foto della Regina Elisabetta sono state diffuse solo 48 ore prima della morte, martedì 6 settembre. Sui profili ufficiali della famiglia reale sono stati condivisi quattro scatti che ritraevano la sovrana (vedi gallery in alto, ndr), accompagnarsi ad un bastone, mentre incontrava nella residenza scozzese Balmoral, la premier Liz Truss. Alcuni dettagli, riletti alla luce della morte della regina, sembrano tradire le precarie condizioni di salute in cui ormai versava.

La Regina Elisabetta II è morta a 96 anni

La dolorosa notizia della morte della Regina Elisabetta II è arrivata giovedì 8 settembre. Nelle foto pubblicate due giorni fa, la sovrana appariva sorridente, seppure fragile. Si accompagnava a un bastone e sulla mano si notava un livido scuro. Secondo quanto riporta il Corriere, non è da escludere che quella macchia, più che all'età avanzata, fosse dovuta a "flebo, trattamenti, trasfusioni, per aiutare la sovrana a svolgere il suo lavoro, fino in fondo come ha sempre detto di voler fare Elisabetta". La testata ipotizza che i medici, conoscendo quanto Elisabetta II ci tenesse a onorare i suoi impegni, avessero tentato di aiutarla con dei medicinali. Nei prossimi giorni, si terranno numerose celebrazioni per omaggiare la regina.