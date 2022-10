Elisa Esposito insultata per aver aperto un profilo OnlyFans: “Fate passare la voglia” La prof di corsivo criticata per il suo profilo OnylFans. Insulti sul profilo Instagram, lei: “Fate passare la voglia”.

Amioooo…la prof di cörsivœ è stata ancora insulta su Instagram. Elisa Esposito è ormai un generatore automatico di insulti e di polemiche. Dopo essere diventata virale per un gag fantastica, quella appunto dell'insegnante di cörsivœ, con tanto di parlata sbiascicata in stile thasup, la creator di TikTok è di nuovo virale per qualcosa che non è bello da raccontare. Ogni volta, infatti, Elisa Esposito entra in trend: vuoi per le sue gag, vuoi perché purtroppo si è lasciata col fidanzato. Di recente, invece, aveva bacchettato i politici che erano corsi in massa su TikTok per fare campagna elettorale (a proposito, li avete mai più visti su TikTok i politici, dopo le elezioni?). Elisa Esposito ora si ritrova sotto una pioggia di insulti per aver aperto un profilo OnlyFans.

Che cosa sta succedendo a Elisa Esposito

Il punto è che Elisa Esposito ha da sempre accettato le critiche sui suoi contenuti, ma è quando gli insulti arrivano sul personale che proprio non riesce più a resistere. Era stata già criticata sui social per le sue pose a Vanity Fair, tutti l'avevano definita "brutta", "racchia", ma si era andati anche di peggio. Dopo le ultime foto pubblicate di lei in costume, nelle Instagram Stories lei si è sfogata e dopo aver tolto l'immagine profilo ha detto: "Fate passare la voglia". Ora gli insulti arrivano per il profilo OnlyFans:

L’ho fatto perché tante volte gli insulti iniziano ad essere pesanti, molto pesanti, soprattutto riguardo a OF.

Quanto costa il profilo OF di Elisa Esposito

Ma quanto costa il profilo OnlyFans di Elisa Esposito? La prof più cliccata del web offre contenuti esclusivi (non vietati ai minori) a un prezzo di 7.50 euro per i primi 31 giorni. Poi ci sono pacchetti in abbonamento che possono valere circa 30 dollari per tre mesi, circa 45 dollari per sei mesi. Tutto questo non andrebbe giù ad alcuni fan che hanno criticato l'atteggiamento della prof.