Il Collegio, Gabriel ed Elisa si baciano scatenando l’ira di Giada: “Mi fanno passare per stupida” Dopo essersi avvicinato ad Elisa, il “latin lover di Ostia” sonda il terreno con Giada, dando vita al primo triangolo di quest’edizione. Tra Elisa e Gabriel scatta il bacio, mentre Gaia si sfoga: “Sono buona con tutti, ma se mi prendi per il c*ulo no”.

A cura di Giulia Turco

Nella classe de Il Collegio 7 è già nato il primo triangolo, o almeno così pare. Al centro, Gabriel Rennis, il 16enne che si auto definisce ‘Er mejo de Ostia’ conteso dalle studentesse Elisa Angius e Giada Scognamillo. Se in un primo momento Gabriel aveva lasciato intendere di avere un certo feeling con quest’ultima, lo studente si è subito fatto indietro davanti alle attenzioni di Elisa, smentendo ogni flirt con la compagna e facendo parecchio innervosire entrambe.

Scatta il bacio tra Gabriel Rennis ed Elisa Angius

La prima settimana a Il Collegio è stata decisiva per Gabriel, che si è subito fatto conoscere come il latin lover del gruppo. In un primo momento ha messo gli occhi su Giada, che ha qualche anno in più di lui. Nella seconda puntata della docu serie serie però si è avvicinato molto anche ad Elisa, scatenando l’ira dell’altra alunna. “In questi giorni sto avendo un avvicinamento a Gabriel”, ammette Elisa. “Solo che si è scoperto che piace anche a Giada”. Lui assicura di non provare alcun interesse per Giada, che venuta a conoscenza della sua posizione si altera: “Sono sempre brava con tutti, ma se mi prendi per il cu*o no. Se non c’è un dialogo è ovvio che ci sono fraintendimenti e passare per la stupida che non ha capito mi dà fastidio”. Dopo un confronto a tre, Giada indispettita decide di farsi da parte, lasciando il campo libero ad Elisa e Gabriel che nella notte si scambiano un tenero bacio.

Chi è Gabriel Rennis, il latin lover di Ostia

Il 16enne racconta di aver ereditato le caratteristiche dell’ammaliatore di donne direttamente dal padre. Al contrario la madre, insegnante di francese, avrebbe sempre fatto di tutto per metterlo in riga perché si concentrasse sullo studio e sulla disciplina. Le sue priorità però sembrano essere altre e non ha rinunciato a metterlo in chiaro sin da subito, a Il Collegio: “Io faccio calcio a livello agonistico e tengo molto al mio aspetto fisico”. Questo gli ha permesso di diventare piuttosto popolare tra le ragazze: “Quelle che mi vengono dietro sono tante, frequento soprattutto quelle più grandi. Io mi faccio desiderare”, ha ammesso. “Se vogliono sono qui, sennò peggio per loro”.