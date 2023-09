Eleonora Daniele e l’amore per la sua famiglia, le foto con la piccola Carlotta e il marito Giulio Eleonora Daniela si mostra serena accanto al marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta. La conduttrice viene beccata mentre bacia teneramente il compagno e si occupa delle loro bambina.

A cura di Ilaria Costabile

Eleonora Daniele è una stacanovista, la conduttrice ha già ripreso a pieno ritmo Storie Italiane, il programma che la vede impegnata ormai da anni nella fascia mattutina di Rai1 e che conduce con impegno e dedizione. Quando può, quindi, si dedica alla sua famiglia, ritagliandosi uno spazio con suo marito Giulio Tassoni e sua figlia, la piccola Carlotta. Il settimanale Chi li ha fotografati, fermandoli in un momento di incredibile tenerezza.

Eleonora Daniele mamma e compagna

Una domenica in piscina, come tante famiglie, circondata dal verde, in un hotel ai Parioli a Roma. È così che Eleonora Daniele ha voluto trascorrere una giornata in compagnia della sua famiglia, concedendosi relax e tenerezze. Tra un abbraccio della sua bambina, che ormai ha compiuto tre anni e un bacio fugace scambiato con suo marito, mentre la piccola si avvicina a loro, desiderosa di giocare e di averli accanto. La presentatrice è felice, sorridente, come è evidente dalle foto pubblicate sul settimanale, dove si diletta a far giocare sua figlia, tra un tuffo e l'altro, guardando il suo Giulio abbracciarla e baciarla con trasporto.

Foto settimanale Chi

La conduttrice al timone di Storie di sera

Non solo Storie Italiane, ma per l'ex gieffina, torna anche l'opportunità di condurre la versione serale del suo programma, ovvero "Storie di sera" in seconda serata, dove ci saranno degli approfondimenti dedicati ai principali casi di attualità. Una sfida che Eleonora Daniele ha accolto anche lo scorso anno, misurandosi con una nuova modalità di conduzione. Da quando è diventata mamma, però, cerca di essere quanto più presente possibile nella vita di sua figlia, sostenuta come sempre dal marito: "Giulio c'è sempre stato nelle difficoltà e non solo" ha dichiarato spesso in qualche intervista, e anche in questi nuovi impegni che, però, non la allontaneranno dalla sua famiglia.