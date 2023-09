Filippa Lagerback compie 50 anni, l’emozionante sorpresa del marito Daniele Bossari Sorpresa di compleanno per FIlippa Lagerback, che il 21 settembre ha compiuto 50 anni: il marito Daniele Bossari le ha organizzato una cena con amici e parenti, tra cui la madre Margaretha Lind. La conduttrice si è commossa per l’emozione.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 21 settembre, Filippa Lagerback ha compiuto 50 anni. Per l'occasione, il marito Daniele Bossari le ha organizzato un'emozionante sorpresa di compleanno e le ha regalato un grande mazzo di rose rosse. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e ha condiviso sui social alcune immagini di quei momenti.

La sorpresa di Daniele Bossari a Filippa Lagerback

Per festeggiare i 50 anni della moglie, Daniele Bossari ha organizzato una cena di famiglia insieme alla figlia Stella. Arrivata al ristorante, la festeggiata era convinta che sarebbero stati solo loro 3 e invece, senza aspettarselo, si è trovata di fronte a molti parenti e amici. A farla scoppiare in lacrime per l'emozione, in particolare, è stata la presenza della mamma Margaretha Lind. "Non riesco a crederci, non mi sono accorta di nulla", ha raccontato poi su Instagram ai suoi follower. E, sempre su Instagram, ha condiviso il video di quel momento, scrivendo: "Le sorprese, quelle belle belle". Tra gli invaiti anche il fratello di Filippa e il fidanzato della figlia Stella Bossari.

L'amore tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono sposati nel 2018, dopo più di 17 anni insieme e una proposta di matrimonio arrivata in diretta al Grande Fratello Vip, programma di cui il noto conduttore e dj è stato vincitore nel 2017. Una cerimonia da favola che è stata solo la ciliegina sulla torta di un grande amore, in grado di resistere alle difficoltà.

Recentemente, Bossari ha fatto sapere che gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua. Una battaglia che però non ha mai affrontato da solo, ma sempre con il costante supporto della moglie. "Lei mi ha aiutato a rimanere vivo", aveva raccontato. Ed rra stata lei a far sapere che le condizioni di salute del marito erano migliorate e che il peggio sembrava essere ormai passato.