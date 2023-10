Filippa Largerback: “Mi sento un po’ sposata con Fazio, con lui e Luciana siamo una grande famiglia” In quanto alla sua carriera in tv, la conduttrice ammette: “Stare sul palco di Sanremo con Fazio è stato emozionante, ma non è il mio scopo”. Sull’amore con Daniele Bossari scherza: “Mi ha sempre detto di no a Ballando con le stelle, teme che mi innamori di un ballerino”.

A cura di Giulia Turco

Filippa Lagerback è pronta ad esordire in studio a Che Tempo Che Fa, nella nuova versione sul NOVE al via da domenica 15 ottobre. Cambia la rete, ma non di certo la squadra che, capitanata da Fabio Fazio è pronta ad una stagione ricca di novità. “Siamo stati accolti benissimo in questa nuova casa”, racconta Filippa. “Sono passata nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma al tempo stesso diverso”, racconta la conduttrice a Superguidatv.

La sintonia con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Da modella in giro per il mondo a conduttrice per la tv. Filippa Lagerback è nella squadra di Che Tempo Che Fa dalla primavera del 2005, quando ha preso il posto di Ilary Blasi. Da allora è parte di una vera e propria famiglia televisiva. “Sono sposata con Daniele (Bossari, ndr), e mi sento un po’ sposata con Fazio, anche se lui è sposato con Luciana. Siamo una grande famiglia. C’è un bell’umorismo, loro sono pazzeschi”, racconta ai microfoni di Superguidatv a pochi giorni dalla ripartenza. “Quando Daniele vinse il GFVIP, ed era stato annunciato con un bacio in bocca da Ilary”. Scattò subito l’ironia di Fazio e Littizzetto. “Allora presi l’iniziativa di correre a baciare Fabio. Luciana rideva, lui era pietrificato. Abbiamo riso tanto […]. Poter portare leggerezza nel nostro quotidiano che è già così pieno di serietà è terapeutico”.

Il futuro in tv e l’amore per Daniele Bossari

In quanto alla sua carriera in tv, la conduttrice ammette di essere già soddisfatta del presente e di non avere smanie rispetto al futuro. “Stare sul palco di Sanremo con Fazio è stato emozionante, ma non è il mio scopo. Ci sono tante professioniste che lo meritano e non è il sogno di tutti coloro che lavorano in tv”.

Dal 2018 è sposata con Daniele Bossari e il loro amore è una certezza nella sua vita. Dal loro rapporto è nata la figlia Stella, che oggi ha 18 anni. “Fare Pechino Express in coppia con mia figlia? Lei vorrebbe farlo con il fidanzato, non con me. E poi a me non piacciono le sfide”, ammette l conduttrice, che non esclude nuove esperienze in tv. “Ballando con le stelle mi è sempre piaciuto, ma Daniele mi ha sempre detto di no per paura che potessi innamorarmi del ballerino”, scherza. "Spesso gli dico: ‘ma io ti ho lasciato fare un reality?’ Lui: ‘problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando’".