Matthew compie gli anni ad Amici 23, la festa a sorpresa e la commovente lettera dei genitori Matthew ha festeggiato i suoi 23 anni ad Amici. Per l’occasione, gli altri ragazzi gli hanno organizzato una festa di compleanno, poi il cantante ha ricevuto una sorpresa dai genitori che l’ha fatto commuovere.

A cura di Elisabetta Murina

Matthew ha compiuto 23 anni nella scuola di Amici 23. Per l'occasione, i ragazzi hanno deciso di organizzargli una festa di compleanno in casetta. Poi Matteo Rota, vero nome del cantante, ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma che l'ha fatto commuovere.

Il compleanno di Matthew ad Amici

I ragazzi di Amici hanno allestito una festa che rispecchiasse nei minimi dettagli la personalità di Matthew. Palloncini neri e argento con il numero 23, una torta a più piani con il simbolo delle note musicali, cibo e tante risate. Tutti i cantanti e i ballerini si sono seduti intorno al tavolo per festeggiare, tra applausi e congratulazioni. Poi il festeggiato, prima di spegnere le candeline, si è alzato in piedi e ha ringraziato tutti per il pensiero: "È un compleanno un pò strano qua dentro, vi ringrazio tutti per esserci".

Il regalo da parte dei genitori

Per Matthew, è arrivato poi il momento dei regali. In stanza insieme ad alcuni compagni, ha aperto i pacchi che gli sono arrivati. Il primo è stato una maglia del gruppo dei Nirvana, poi una lettera da parte dei genitori che l'ha fatto commuovere, anche se fino all'ultimo ha cercato di resistere: