Eleonora Boi mamma tris, l’annuncio con Gallinari a tre mesi dall’incidente dello squalo: “Benvenuto Ercole”

Eleonora Boi è diventata mamma per la terza volta: dopo il tragico incidente che l'ha vista protagonista qualche mese fa, quando fu morsa da uno squalo a Porto Rico al sesto mese di gravidanza, la moglie di Danilo Gallinari ha pubblicato sui social un post per annunciare la nascita del bambino, che si chiama Ercole. La dolce dedica a corredo della foto di famiglia: "Grazie per la luce che hai portato".

Eleonora Boi e l'annuncio della nascita del terzo figlio

"Splendevi già, ancora prima di arrivare.Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole", sono queste le parole a corredo di un ritratto familiare che Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno pubblicato attraverso un post condiviso su Instagram. Un annuncio che suona come una rinascita emotiva, visto che sono trascorsi solo tre mesi dalla grande paura dopo l'incidente che vide protagonista la giornalista sportiva a Porto Rico, mentre era in vacanza con il resto della sua famiglia, a seguito del quale fu costretta al ricovero in ospedale.

Cosa successe a Eleonora Boi: il morso dallo squalo e la corsa in ospedale

Era inizio agosto quando Eleonora Boi è stata attaccata da uno squalo a largo della spiaggia di Isla Verde. Boi venne subito trasportata al pronto soccorso e, dopo qualche ora, fu lei personalmente a intervenire sui social e descrivere l'accaduto come il giorno più brutto della sua vita. "Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene", aveva scritto sui social. Adesso, per fortuna, con la nascita del piccolo Ercole quei momenti sono solo un brutto ricordo.